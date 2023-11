Békéscsaba 1912 Előre–Körösladány MSK 2–2 (2–2)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 480 néző. Vezette: Kovács Gábor Péter (Punyi Gyula, Márkus Péter).

Békéscsaba: Póser – Komáromi (Mihály, 62.), Farkas M., Bora – Zvara, Pintér, Váradi (Máris, 83.), Mikló – Vólent (Zádori, 83.), Sármány (Geiger, 62.). Vezetőedző: Csató Sándor.

Körösladány: Kertész – Papp Zs. (Rajsli, 77.), Raducu, Wéber, Bakk – Sztankó, Talpalló N. (Ruzsa, 68.) – Malkócs, Pusztai, Czirok – Jánovszki (Szilágyi, 84.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Mikló (25.), Pintér (42.), ill. Raducu (3.), Czirok (12.).

Az első védést Pósernak kellett bemutatnia, aki szögletre tenyerelt egy lövést, ám abból a hosszún üresen hagyott Raducu már a kapujába bólintotta a labdát. Alig tíz perc múlva Czirok nehezítette tovább a lilák dolgát, miután egy jobb oldali beadása úgy csúszott le a lábáról, hogy a labda a rövid felsőben landolt a kővé dermedt Pósert is becsapva. A biztos előnye birtokában visszaállt a Ladány, óvta kapuja előterét és kontraakciókkal próbálkozott. A 25. percben Mikló egyéni akciójának eredménye hozta meg a hazaiak szépítését, aki megverte a védőket a bal szélen, majd kilőtte a rövid sarkot. A 35. percben Sármány egalizálhatott is volna, de kihagyta a kihagyhatatlant, majd Váradi tornáztatta meg Kertészt. Az egyenlítés Mikló érdeme volt, aki ismét jól élt a bal szélen, majd olyan helyzetet teremtett Pintér számára, hogy a játékmesternek már nem volt nehéz dolga célba juttatni a labdát a kapu torkából.

A második félidőt a ladányiak kezdték veszélyesebben. Egy 18 méteres szabadrúgás riogatta a csabai közönséget, majd egy lövést kellett ártalmatlanítania Pósernek. Negyedóra múltán fordult a kocka: Vólent közelről hagyott ki ziccert, majd nyomban ezután Kertész mutatott be bravúrt. Nagy küzdelem folyt a pályán, néhány játékvezetői hiba és több sárga is becsúszott, gól azonban már nem született több, bár mindkét oldalon megvolt rá a lehetőség. Maradt a döntetlen, ami megfelelt a látottaknak, nem mellékes, hogy a közvetlen riválisok botlása még jót is tett a két viharsarki gárdának.

Jó: Mikló, Váradi, Pintér, ill. Czirok, Raducu, Sztankó, Wéber.

Csató Sándor: – Nem úgy kezdtünk ahogy szerettünk volna, korán kétgólos hátrányba kerültünk. Az ellenfél jól állt bele a meccsbe, picit meg is lepett ezzel, de a huszadik perctől visszajöttünk és a szünetig egalizáltuk az eredményt. A második félidőre is úgy futottunk ki, hogy megnyerjük a meccset, sokat is tettünk ezért, de a jól játszó Körösladány ezt ma megakadályozta.

Ekker Attila: – Remekül álltunk a mérkőzésbe, ami az eredményben is tükröződött. Tudtuk, hogy nincs vége, hiszen egy komoly ellenféllel állunk szemben. A második félidőre is jól jöttünk ki, az utolsó pillanatig nyitva tartottuk a mérkőzést, de az összkép tükrözi az eredményt.

További eredmények: Szeged II.–Szolnok 1–2, Bp. Honvéd II.–Pénzügyőr 3–3, ESMTK–Vasas II. 1–2, BKV Előre–Hódmezővásárhely 2–2, Dabas–Cegléd 3–0, Martfű–Monor 1–4.

Mesterlövészek

13 gólos: Molnár János (ESMTK).

9 gólos: Kerék László (BKV Előre).

8 gólos: Vólent Roland (Békéscsaba).

7 gólos: Haragos Viktor József (Bp. Honvéd II.), Horváth László Dávid (Monor), Wirth Dániel (ESMTK).

6 gólos: Artner Dávid (Kecskemét II.), Iván Milán (Szolnok), Hulicsár Máté (Monor), Lettner Lóránt László (Dabas), Pintér Norbert (Békéscsaba), Simon Benedek (Bp. Honvéd II.),Wéber László (Körösladány).