A Szarvasi Birkózó Egyesület egy újabb mérföldkőhöz érkezett november 15-én. Az U20-as, U23-as és felnőtt korosztályú válogatókon, valamint az országos bajnokságokon elért helyezések

alapján kiharcolták a jogot arra, hogy részt vehessenek a Tatabányán megrendezett felnőtt NB II-es csapatbajnokságon.

A Gáspár Bálint (60 kg), Kiss Benedek, Tóth Dominik (67 kg), Tóth Patrik (77 kg), Szpin Mihály, Hajduch Nándor (87 kg), Szpisjak Bence (97 kg), Halász Gergely (130 kg) összeállítású együttes nagyon erős mezőnnyel szembesülhetett, a nemzetközi birkózásban is tapasztaltabb, eredményesebb felnőttek ellen birkózhattak a fiatalok.

Ennek megfelelően az elsődleges szempont mindenképpen a tapasztalatszerzés és a felnőtt korosztállyal szembeni szintfelmérés volt. A váltott fogásnemű versenyen, mindenki összesen hat mérkőzést vívott meg a nap folyamán. Egy szerencsétlen sérülés, valamint a sorsolás sem kedvezett számukra, de a tizenhat tagú mezőnyben így is a 7. helyezést tudták összebirkózni a fiúk.

– Úgy gondolom nincs miért szégyenkeznünk, hiszen már a legjobb tizenhat közé jutás is egyedülálló dolog volt a szarvasi birkózás történelmében, az elért eredmény pedig a körülményeket figyelembe igazán kiváló teljesítmény – vonta meg a nap mérlegét Sükösd Attila elnök.