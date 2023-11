Füzesgyarmaton tehát két alsóházi együttes feszül majd egymásnak. A házigazdák a 90 perc során sokat tehetnek az elfogadható őszi bizonyítványukért, ugyanakkor nem hagyhatják figyelmen kívül azt a tényt, hogy a vendégeik formája felfelé ível. Erre utal, hogy a meglévő 9 pontjukból hetet is az utolsó négy találkozójukon gyűjtöttek be.

Boros Tibor, az Füzesgyarmat szakmai koordinátora: – Minden téren csalódás volt számomra a Monor elleni találkozó. Átbeszéltük a tapasztalatait, bízom benne, hogy tanulunk is majd belőle. Sajnos az esetleges súlyos egyéni hibákból kapott gólok gátat szabnak a csapatnak, nem tudjuk kompenzálni azokat. Az előttünk álló találkozóra is hangsúlyosan igaz, hogy komoly koncentrációra lesz szükség mindenki részéről, hogy ne essünk ebbe a hibába vissza. A kecskemétieké fiatal stílusos csapat, megvan a saját karaktere. Annak érdekében, hogy stabilan is magunk mögött tarthassuk, győznünk kell, azzal ugyanis a tabella veszélyzónájától is eltávolodhatnánk. A sérült játékosaink közül Pinte szerepvállalására kevés az esély, Virág és Kabály viszont teljes értékű munkát végzett, bevethető állapotban van.