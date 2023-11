Gyulai TFC–Békéscsaba 1912 Előre II. 6–1 (4–0)

Labdarúgás. Vármegyei I. osztályú mérkőzés. Gyula, 130 néző. Vezette: Coroban Cristian (román).

Gyula: Füstös – Szabó Zs., Dajcs, Nagy S., Zabari (Kukla), Szabó P., Trescsula (Szabó V.), Katona (Zsilák), Borbély Zs., Varga T. (Repisky), Tanner (Varga J.-D.). Edző: Brlázs Gábor.

Békéscsaba II.: Krnács – Bacsa, Cservenák, Ilyés T., Mágocsi (Borbély B.), Kóródi (Szabó Cs.), Kuzma, Farkas Á., Marik, Tóth B., Csák. Edző: Jakab Péter.

Gólszerző: Tanner (2., 23., 77.), Trescsula (5.), Szabó P. (6.), Varga T. (55.), ill. Ilyés T. (50). Jó: az egész hazai csapat, ill. Kuzma.

A hazai együttes számára 6 perc is elegendő volt a három pont begyűjtésére. A csabaiak „nem voltak pályán”, a félidei különbség akár duplája is lehetett volna. Szünet után viszont a szépítés meghozta az önbizalmukat, akadt lehetőségük a további zárkózásra is, végül azonban a hazai kontrák ültek.

Brlázs Gábor: – Remekül kezdtük a találkozót, hamar háromgólos előnyre tettünk szert. Szükségünk van nagyon az ilyen jó iramú meccsekre, gratulálok a srácoknak, remekül teljesítettek.

Jakab Péter: – Semelyik csapat ellen nem lehet így kezdeni, a Gyula ellen meg pláne nem. Az első hat perc eldöntötte a találkozó sorsát. A második félidővel elégedett vagyok, jól jöttünk ki. Voltak helyzeteink, rúgtunk egy gólt és ha élesebbek vagyunk, továbbiakat is szerezhettünk volna. Igazságos eredmény született, gratulálok a hazai csapatnak.

Nyéki Boldizsár

Medgyesbodzás SE–Szeghalmi FC 1–1 (0–1)

Medgyesbodzás, 50 néző. Vezette: Láza András.

Medgyesbodzás: Oláh Z. – Sódar, Dunai (Kocsis Bá.), Nagy L., Oláh A., Kurta B., Szabó Sz. (Varga Z.), Zsuzsa (Túri), Varga V., Mazán, Tokaji (Bozsó). Edző: Mazán Zoltán.

Szeghalom: Vastagh – Tatár, Vincze (Boruzs), Zsömbörgi, Darányi, Vágási, Csikós (Marton), Polonio-Guerreiro, Mészáros, Komódi, Takács. Edző: Oláh Ferenc.

Gólszerző: Túri (49.), ill. Darányi (18.). Jó: Oláh A., Oláh Z., Túri, Sódar, ill. Zsömbörgi, Vágási, Darányi, Csikós, Polonio-Guerreiro.

Az első húsz percben a Szeghalom diktálta a tempót és egy szép fejes góllal a vezetést is megszerezte. A hazaiak ezután változtattak, nagyobb iramra kapcsoltak, jobban koncentráltak, ami kiegyenlítetté tette a félidő végét. Szünet után a bodzásiak további erőket mozgósítottak az egyenlítés reményében, ami egy szép támadás végén sikerült is. Nyílt sisakos mérkőzést vívtak a felek, mindkét oldalon megvoltak a lehetőségek, ezek azonban rendre kimaradtak.

Mazán Zoltán: – Az első félidőt álmosan kezdtük, meg voltunk illetődve. Még bennünk volt a kupameccsnek a mélyütése. Ahogy telt az idő, úgy tudtunk egyre kijjebb jönni és jobban futballozni. A második félidőre nagyobb akarással és odafigyeléssel jöttünk ki, ami annak is köszönhető, hogy tudtunk a padról minőséget cserélni és így végig partiban voltunk. Ki-ki meccset játszottunk, a döntetlen igazságosnak mondható.

Oláh Ferenc: – Nehéz pályán, nagyot küzdő ellenféllel szemben játszottunk ma. Hiányérzetem van az egész mérkőzést tekintve, megérdemeltük volna a győzelmet, bár kétségtelen, hogy az ellenfélnek is voltak lehetőségei. Nagyon szomorú vagyok, amiért nem jutunk egyről a kettőre, mert az utóbbi hetekben lehetett volna nyerni, a mai meccset is beleértve.

Győri Ferenc

Szarvasi FC–Gyomaendrődi FC 2–1 (1–0)

Szarvas, 100 néző. Vezette: Fekete Zoltán.

Szarvas: Kasik – Zahorán (Magyar), Pilán M., Pilán R., Palik, Simon R. (Deli), Kovács Zs., Bány, Czvalinga (Styecz), Furár, Barna. Edző: Sajben Gábor.

Gyomaendrőd: Soczó – Piss, Szikszai, Forgács, Pásztor, Szabó P., Lénárt (Kovács Zs.), Kovács A. (Valach), Hunya, Molnár T., Hanea. Edző: Karászi László.

Gólszerző: Simon R. (9.), Bány (56. – 11-esből), ill. Molnár T. (60.). Jó: Kovács Zs., Simon R., Palik, ill. Soczó, Molnár T., Piss, Szikszai.

A hazaiak labdabirtoklásban és helyzetkialakításban is ellenfelük fölé kerekedtek, és már az első félidőben nagyobb különbséggel vezethettek volna. A vendégek lelkesen védekeztek, és igyekeztek kontrákból veszélyeztetni, ezzel pedig mindvégig nyitva tudták tartani a találkozót.

Sajben Gábor: – A helyzetek kihasználásával még mindig hadilábon állunk. Győzelmünk nem forgott veszélyben, ennél azonban tudunk sokkal jobban is játszani. Sok sikert a gyomaendrődi csapatnak!

Karászi László: – Gratulálok a Szarvasnak! Ha kicsit pontosabbak vagyunk és elhisszük, hogy lehet keresnivalónk, akkor jobb eredményt is el tudtunk volna érni.

Rohony Gábor

Orosházi MTK-ULE–Mezőhegyesi SE 6–1 (2–0)

Orosháza, 200 néző. Vezette: Bálint Attila.

Orosháza: Bordás – Burai, Harangozó, Huszár, Fehér (Szarvas), Papp M. (Kun), Darida, Bónus, Miszlai, Buzai (Gedó), Babolek. Edző: Buza Barnabás.

Mezőhegyes: Varga P. – Jámbor, Papp M., Zsilák (Faragó), Isaszegi M., Boros, Czene P (Czene Z.)., Isaszegi B., Oszlács, Rotár (Pálhidai), Karancsi (Barta-Vámos). Edző: Ács Levente.

Gólszerző: Bónus (15.), Babolek (24. – 11-esből, 55.), Miszlai (59., 61., 81.), ill. Pálhidai (87.). Jó: Darida, Bónus, Babolek, Harangozó, ill. Isaszegi B., Boros, Oszlács.

Az első félidőben az enyhe mezőnyfölényben játszó Orosháza jobb helyzetkihasználásának köszönhetően szerzett kétgólos előnyt. A második játékrészben a harmadik hazai gól után a vendégek hitehagyottá váltak, amit a nagy kedvvel futballozó hazaiak könyörtelenül kihasználták.

Buza Barnabás: – Az elmúlt heti sokkot jó hozzáállással és remek játékkal tudtuk feledtetni. Ma sok jó teljesítmény mellett megérdemelten nyertünk.

Ács Levente: – A nagy akarásnak nyögés lett a vége.

Betkó Tamás

Nagyszénás SE–Jamina SE 1–0 (0–0)

Nagyszénás, 100 néző. Vezette: Bakos József.

Nagyszénás: Lévai – Nagy M. (Godár), Kókai, Kukovecz, Líbor, Szlovák (Ugró), Márk, Lugasi, Nagy Sz. D., Sebők (Kálmán), Kovács L. (Gazsi). Edző: Juhász Norbert.

Jamina: Démusz – Horváth M. (Gál), Leszkó (Simon D.), Kardos, Kovács I., Bogár, Murvai, Dankó (Lipták-Pikó), Szaszák (Varga J.), Bencsik, Ökrös. Edző: Varga Péter.

Gólszerző: Márk (60.). Jó: Lévai, Kukovecz, Kókai, Márk, ill. Leszkó, Szaszák, Kovács I.

Az első félidőt eseménytelen küzdelem jellemezte. A szünetről a vendégek futottak ki sikeréhesebben, mégis a hazaiak szerezték meg a vezetést egy kontrából. A Jamina veszélyes helyzeteket alakított ki Lévai kapuja előtt, de nem bírt a hazaiak hálóőrével, a 93. percben pedig még büntetőből sem találta el a kaput.

Juhász Norbert: – Végig mezőnyfölényben játszottunk, de tompák és pontatlanok voltunk. A végén most meglepő módon mellénk állt a szerencse, így itthon tartottuk a három pontot.

Varga Péter: – A mérkőzés első felét langyos játék jellemezte, a szünet utáni teljesítményünk alapján rászolgáltunk volna a győzelemre. Három pontot hagytunk Nagyszénáson.

Kárai Roland

Következik 12. forduló. November 11., szombat, 13.30: Gyomaendrődi FC–Mezőhegyesi SE, Szeghalmi FC–Orosházi MTK-ULE, Jamina SE–Medgyesbodzás SE, Békéscsaba 1912 Előre II.–Nagyszénás SE, Szarvasi FC–Gyulai TFC.

Mesterlövészek

14 gólos: Babolek Zoltán (Orosháza).

12 gólos: Tanner Gergő (Gyula).

10 gólos: Furár Róbert (Szarvas).

9 gólos: Hanea Márkó (Gyomaendrőd).

8 gólos: Ökrös Dávid (Jamina SE), Miszlai László (Orosháza), Varga József-Dominik (Gyula).

7 gólos: Ilyés Tamás (Békéscsaba II.), Isaszegi Máté (Mezőhegyes), Sebők Martin (Nagyszénás).

6 gólos: Huszár Gergő (Orosháza), Szabó Zsombor (Gyula).