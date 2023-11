A lebonyolítás tekintetében a szervezet égisze alá tartozó Karcagi SE–Hódmezővásárhelyi FC (2–6) U13-as bajnoki mérkőzésen három hazai játékost is kiállított a játékvezető rugdosódás miatt. Mindez olajat jelentett a tűzre a szülőknek, akik rendezők hiányában a végén ezt számon is kérték a sporitól. A békésiek játékmesterének, Reszelő Józsefnek is a sípmesterrel gyűlt meg a baja csapata legutóbbi orosházi találkozóján, emiatt legközelebb 2024. április 13-án számíthatnak rá társai.

A felnőttek esetében Reszelő József (Békés) 6, Abonyi András (Békéssámson) 2, Simon Róbert (Szarvas), Magyari Norbert (Szabadkígyós) és Knyihár János (Telekgerendás) 1-1 soron következő bajnoki mérkőzéstől lett eltiltva.

Az utánpótláskorú játékosok közül Horváth Márk Lajos (Elek U17), Nyári Balázs (Mezőhegyes U17) és Kocsis Dániel István (Karcag U13) 3-3, Mózes Szabolcs (Orosháza U13) és Kiss Medox (Karcag U13) 2-2, Rumpf Dominik (Karcag U13) 1 soron következő bajnokit kényszerül kihagyni.

A FEB ezen felül a Karcagi SE sportszervezetét 2 soron következő hazai U13-as, a Mezőhegyesi SE-t 1 soron következő hazai U17-es bajnoki mérkőzésen sportszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezte.

A Gerlai SE illetékes sportszakemberét írásbeli figyelmeztetésben részesítette, amiért nem biztosította a feltételeit a mérkőzés jegyzőkönyvének digitális hitelesítéséhez.

Színes lapok miatt a Mezőberényi LE 15 000, a Dobozi SE 12 500 forint pénzbüntetést kapott.