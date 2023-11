Egyetlen találkozó vár még lejátszásra a Békés vármegyei I. osztályú bajnokságban. A Gyulai TFC–Szeghalmi FC ütközet eredetileg a 10. forduló programját képezte volna, de a szeghalmiak akkor nem tudtak kiállni és kérésükre a mérkőzést az őszi szezon végére halasztották. Gyulán győzelemmel szeretnék megkoronázni a parádés menetelést, melynek során mindössze két pontot hullajtott el a gárda, Szeghalmon pedig Gyulán élő edző irányításával mindenféle teher nélkül pályára lépve próbálják megnehezíteni a vendéglátó dolgát.

November 25., szombat, 13.00

Gyulai Termál FC (1.)–Szeghalmi FC (7.)

Brlázs Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Jól produkált a csapat ősszel, és ehhez méltón szeretnénk szépen zárni a naptári évet. Szükségünk van a három pontra, amivel magabiztossá válna az előnyünk. Pénteken átadják a műfüves pályát, így jó körülmények között végre hazai környezetben játszhatunk. A Szeghalom ellen ismét egy felállt védelmet kell majd feltörni. Szabó Zsomboron kívül mindenki egészséges, jó állapotban és jó formában van.

Oláh Ferenc, a Szeghalmi FC edzője: – Az osztály legjobb együttese ellen fejezzük be az őszi szezont. Maximálisan elismerjük tudásukat, tiszteljük is őket, de reménykedem benne, hogy jó meccset tudunk velük játszani! Ha így lesz, és azt látom, hogy a játékosaim mindent kiadnak magukból, akkor elégedett leszek. Az eltiltottak, sérültek, betegek miatt jelenleg még nem látom pontosan, kire is számíthatok a hétvégén, a rendelkezésemre álló játékosok ismeretében ötlöm majd ki a taktikát. Tősgyökeres gyulai lakosként várom a találkozót, győzzön a jobb.