Jól tartotta magát a Szent Benedek a harmadik szett elején, de Stepanenko bombái, illetve Pintér Andrea nyitása ellen nem volt ellenszere a Balaton-parti gárdának. Kezdett nyílni az olló és egy hármas sorozat után a hazaiak bolgár trénere próbálta felrázni lányait, ami úgy festett, sikerült is neki, mert rögtön felzárkóztak. A szerdaihoz hasonlóan vasárnap is remek napot kifogó Stepanenko elkezdte szórni a bombáit, 15:11-es csabai előnynél jöhetett Mihajlov második időkérése. Kezdett ellépni a BRSE, és a végig nagyon lelkes hazaiak egy rövid felzárkózási kísérlettől eltekintve már nem tudták megállítani a rutinosabb csapatukat. Egy rövid, hálót ért nyitás után meccslabdához jutott a Békéscsaba és a következő labdamenetben el is döntötte a találkozót.

Győzelmével a viharsarki együttes feljött a tabella második helyére.

Szent Benedek Röplabda Akadémia–Swietelsky-Békéscsaba 0:3 (–20, –16, –18)

Extraliga női röplabdamérkőzés. Budapest, Ludovika Akadémia, 150 néző. Vezette: Szabó P., Kiss Z.

Szent Benedek: Pérez 15, Szakály 3, Wojcik 3, Szerényi G. 6, Castero Cruz 11, Berkó 1. Csere: Nagy E. (liberó), Krakoczki 1, Gatard Fantine 2. Vezetőedző: Krisztian Mihajlov.

Békéscsaba: Stepanenko 15, Stanchulova 6, Bodnár 3, Pintér 9, Glemboczki 5, Aydinogullari 6. Csere: Molcsányi, Kertész (liberók), Kump 2, Strumilo 3. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása

1. szett: 1:4, 5:4, 11:16, 14:19, 18:21.

2. szett: 3:1, 4:5, 9:9, 11:18, 15:23.

3. szett: 3:2, 7:6, 8:11, 15:23, 18:23.

Tóth Gábor: – Az egyetlen problémám az volt, hogy siettettük a játékot, nem voltunk elég türelmesek a támadásbefejezéseknél. Ebben lépnünk kell előre, mert megvan a lendület, az erő, a fegyelem, de a szorosabb meccseken ez probléma lehet.