Négy–eggyel indította a második félidőt válogatottunk, amely amellett, hogy továbbra is remekül védekezett, kisebb hibaszázalékkal fejezte be a támadásait lengyel ellenfelénél. Rosta Miklósék a látványos elemeket is felvonultattak, Bodó Richárd, vagy éppen Bóka Bendegúz is gyönyörű mozdulatokkal csapta be a lengyel hálóőrt.

A 46. percben, 27–18-as állásnál ismét a vendégek kapitánya kérte ki az időt.

Gyorsítottak a játékon a lengyelek, de hat gólnál nem tudtak közelebb férkőzni Szitáékhoz. A végét aztán meghajtották a mieink és végül megérdemelten kaptak vastapsot a tízgólos győzelmük után.

Magyarország–Lengyelország 36–26 (16–11)

Felkészülési férfi válogatott mérkőzés. Békéscsaba, 1900 néző. Vezette: V.: Nacsevszki, Nikolov (északmacedónok).

Magyarország: Palasics – Rodríguez 1, Ancsin, Ligetvári 2, Szöllősi 5, Szita 4, Lékai. Csere: Andó (kapus), Krakovszki B. 6 (2), Bodó 3, Rosta M. 6, Krakovszki Zs. 1, Bóka 3, Fazekas G., Ónodi-Jánoskúti 1, Máthé 3, Hanusz 1. Szövetségi kapitány: José María Rodríguez Vaquero.

Lengyelország: Walach – Daszek 5 (1), Pietrasik 1, Paterek, Dawydzik, Olajniczak 4, Wiaderny. Csere: Jastrzebski (kapus), Bis, Walczak, Gebala 5, Komarzewski 2, Ossowski 1, Gajek 4, Czaplinski 1, Dzialakiewicz 3. Szövetségi kapitány: Marcin Lijewski.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 2/1.

Az eredmény alakulása: 9. p.: 4–2. 15. p.: 7–3. 22. p.: 12–5. 28. p.: 14–10. 45. p.: 20–12. 40. p.: 24–14. 46. p.: 27–18. 57. p.: 32–26. 59. p.: 35–26.