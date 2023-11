Röplabda 5 órája

Folytatódik az együttműködés: a Békéscsabai RSE kiemelt támogatója lett az MHB Bank

A Békéscsabai RSE és a pénzintézet együttműködése több mint egy évtizedre nyúlik vissza. A klubnál büszkék arra, hogy a BRSE eredményes működéséhez már a bank jogelődje, a korábbi Budapest Bank is hozzájárult. A felek most az együttműködés és a megkezdett munka folytatásáról döntöttek: az MBH Bank a a most zajló szezonban kiemelt támogatóként segíti az ötszörös magyar bajnok békéscsabai női röplabdacsapatot.

Gajdács Pál Gajdács Pál

Fotó: brse.hu

– Célunk, hogy nemcsak hazai, hanem nemzetközi porondon is sikeresek legyünk, méltón képviseljük a klubot, Békéscsaba Megyei Jogú Várost és Magyarországot. Ehhez pedig a lehető legjobb feltételeket kell biztosítanunk, melyhez nélkülözhetetlen támogatóink együttműködése. Hosszútávú koncepció mellett fejlesztjük a klubot, büszkék vagyunk rá, hogy ebben a munkában olyan partnereink vannak, akik hozzánk hasonló elveket vallanak és saját területükön a legjobbak közé tartoznak – nyilatkozta a klub hivatalos közösségi oldalán Baran Ádám, a Békéscsabai Röplabda Sport Kft. ügyvezetője. Az MBH Bank Magyarország egyik vezető hitelintézete. A modern, univerzális bank célja, hogy mindenki számára elérhető, korszerű pénzügyi szolgáltatásaival, folyamatosan bővülő termékpalettájával kiszolgálja a lakossági- és vállalati, intézményi ügyfeleit egyaránt. Az MBH Banknak közel kétmillió lakossági és vállalati ügyfele van. A pénzintézet rendelkezik a legtöbb fiókkal Magyarországon, és több mint 9000 munkavállalót foglalkoztat. A hazai bankszektorban betöltött szerepénél, magyar hátterénél és kiterjedt fióki jelenléténél fogva az MBH Bank átfogóan ismeri a hazai ügyféligényeket, törekszik a személyre szabott kiszolgálásukra, és elkötelezett a felelősségteljes bankolás, a magyar emberek, vállalkozások, a helyi közösségek és a gazdaság iránt. Az MBH Bankot szoros, közel két évtizedes kapcsolat fűzi Békéscsabához. A pénzintézet jogelődje 2006-ban telepítette Békéscsabára Szolgáltató Központját, amely jelenleg is több száz munkatársat foglalkoztat, így a város második legnagyobb munkáltatója, emellett jelentős adóbefizetője. Az MBH Bank a hagyományok ápolására és a helyi közösségek támogatására is hangsúlyt helyez, ebbe illeszkedik a BRSE támogatása is.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!