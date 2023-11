A szerdai Calcit Kamnik elleni találkozón Masa Pucelj és Sara Hutinski pontjaival elhúzott a szlovén gárda, míg a csabai oldalon Iveta Stanchulova háromszor is belehibázott. Feljavult azonban a csabai blokkteljesítmény és Pintér Andrea, illetve Margarita Stepanenko remek védekezésének köszönhetően a játszma derekán egy pontra felzárkózott a magyar csapat. Ezután ismét Puceljék vették kézbe az irányítást és végül egy 4:0-s rohammal behúzták a nyitójátszmát.

A 2. szettben már nem engedte el ellenfelét a BRSE, amely – többek között a belga Strumilo ászának is köszönhetően – előnybe került. Mély hullámvölgybe került a magyar együttes, és már kezdtek volna meglépni a szlovénok, amikor a Csaba előbb 20-nál, majd 22-nél kiegyenlített és Strumilo pontjával a vezetést is átvette, szettlabdához is juttatva csapatát, majd Hutinski hibája után hozta a játszmát.

A 3. felvonásban a Kamnik dominált, tulajdonképpen végig vezetett, a csabaiak pedig nem tudtak olyan feltámadást produkálni, mint az előző játszmában, így ismét a szlovén gárda vezetett.

A 4. szett eleje szorosan alakult, de amikor a Kamnik 10:8-as vezetéshez jutott, időt kellett kérnie Tóth Gábornak. Kezdett fáradni a BRSE, a szívós szlovénok pedig megérezték a vérszagot és alaposan belelendültek. Glemboczkiék nem adták fel, 19 pontnál beérték ellenfelüket. Ez volt az utolsó fellángolás, mert a Kamnik négy egymást követő ponttal nemcsak a szettet, hanem a mérkőzést is megnyerte.

Swietelsky-Békéscsaba–OK Calcit Kamnik (szlovén) 1:3 (–17, 23, –18, –20)

Közép-európai Liga női mérkőzés, 2. forduló, Zágráb. V.: Vezette: Schimpl, Juracek (szlovákok). BRSE: Kump 2, Glemboczki 7, Stepanenko 17, Pintér 4, Aydinogullari 2, Stanchulova 6. Csere: Kertész, Molcsányi (liberók), Kotormán, Strumilo 12, Bodnár 4. Vezetőedző: Tóth Gábor. Kamnik: Rituper 10, Radiskovic 19, Sen 7, Najdic 2, Hutinski 12, Pucelj 20. Csere: Banko (liberó), Boisa 1, Cizman. Vezetőedző: Bruno Najdic.

Az eredmény alakulása

1. szett: 1:4, 4:10, 11:12, 14:19, 17:24.

2. szett: 7:5, 11:9, 13:16, 19:20, 23:22.

3. szett: 3:5, 8:8, 9:12, 10:16, 13:17, 15:22.

4. szett: 3:4, 8:10, 10:15, 15:17, 19:19, 20:23.

Tóth Gábor: – Hiányzott a tegnapi agresszivitás, lassan kezdtünk, valamint a szélsők ütők támadóhatékonysága nem érte el azt a szintet, hogy egy ilyen csapat ellen legyen realitása a győzelemnek.

Bruno Najdic: – „Nagyon nehéz mérkőzés volt mindkét csapat számára. Minden szett hasonlóan alakult, hiszen mindkét együttes nagyot küzdött és agresszívan játszott, de ma nekünk jött ki jobban a lépés.”