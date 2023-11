Ceglédi KKSE–Optimum Solar-Békési FKC 28–29 (15–16)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Cegléd, 700 néző. Vezette: Asztalos Bence, Szalay Zoltán.

Békés: TAKÁCS – Kepess 3, Horváth L. 3, KOVÁCS SZ. 5, Dávid, HASZILLÓ 5, Fedor 1.

Csere: Borbély (kapus), Varsandán, ÁRPÁSI 4, Mezei 6 (3), Balogh B., NOVÁK Zs. 2, Novák E., Sütő.

Edző: Padla József.

A Cegléd legjobb góldobója: Ág 5, Kanyó 5, Kállai 5, Markovics 4 (1).

Kiállítások: 6, ill. 12 perc + Dávid az 54., Kepess az 56. percben kizárva. Hétméteresek: 4/3, ill. 3/3.

A találkozó elején gólra gól érkezett mindkét oldalról. A tavaly még élvonalban szereplő házigazdák a 12. minutában tudtak először két találattal ellépni, Aleksza védéseinek köszönhetően a félidő felét átlépve 10–7-re módosították az eredményt. Állandósult a 2-3 fás hazai vezetés, amit a 22. percben unt meg Padla József. A tréner magához kérette játékosait, az intelmei pedig használtak. A békésiek 14–11-ről Takács Szabolcs vezérletével egalizáltak, és a szünet előtti utolsó percekben a vezetést is átvették. A vendégek hálóőre ebben a rövid időszakban bravúrt bravúrra halmozott.

Szünet után is folytatódott a szoros csata és a békési kapus parádéja. Annyi különbség azért volt, hogy ekkor már a remekül védekező látogatók jártak előrébb 2-3 góllal. A támadójátékuk hatékonysága azonban hagyott némi kívánnivalót, emiatt a félidő középső harmadában a Cegléd kétszer is minimalizálta hátrányát. Ennél többre nem vitte, mert egy időkérés után Haszilló Gergő az 50. percre visszaállította a régi rendet (21–24). A hajrában pedig már fizikálisan is óvták a kedvező eredményt a látogatók. Ennek a hozománya lett Dávid, majd Kepess kizárása. Az emberelőnyt kihasználva a házigazdák megint minimalizálták a különbséget, de előbb Horváth László, majd Kovács Szabolcs szíve is a helyén volt, a jól időzített találataikkal hitchcocki ihletésű finisben szerzett értékes két pontot a békési csapat.

Padla József: – Jó hangulatú, végig kiélezett találkozót sikerült megnyernünk, egy jó kerettel rendelkező, felszálló ágon lévő csapat otthonában, ezért kiemelten értékes a megszerzett két pont.