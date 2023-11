Ács Péter szövetségi kapitány vezetése mellett a békéscsabai Erdős Viktor nemzetközi nagymester, Gledura Benjámin, Bánusz Tamás, Kozák Ádám és a békési ifj. Balog Imre alkotta magyar férfi csapat az erős mezőnyben remekül szerepelt, és megérdemelten végzett a legjobb 10 csapat között.

Ács Péter, a férfi csapat szövetségi kapitánya így értékelt a szövetség honlapjának:

– Elégedett vagyok a 9. hellyel, az elsődleges célunkat, vagyis a top 10-be kerülést elértük, túlteljesítve ezzel a papírforma szerinti elvárásunkat. A záró fordulóban nem tűnt lehetetlennek Franciaország legyőzése sem, amivel a negyedik helyen zártuk volna a tornát, de a nagy csatában kiharcolt 2-2-es döntetlen is jó eredmény. A 9 fordulós verseny alatt összecsaptunk a 2., 3., 4., 7., 11., és 15. helyen végzett országokkal, és a kihívások sorozata ellenére is végig bírtuk koncentrációval, küzdőszellemmel. Büszke vagyok a csapatra.

Erdős Viktor ismét stabil vezérevezőse volt a válogatottnak, Gledura Benjámin stabilan hozta az elvárhatót a második táblán, és az Izrael ellen szerzett döntő fontosságú győzelemmel is hozzájárult a sikeres szerepléshez. Bánusz Tamás 2712-es performansszal – a tavalyi chennai sakkolimpia után – ismét a legjobb teljesítményt nyújtotta a válogatottban. Csúcsformában lévő top játékosok ellen tartotta a döntetlent, és a teljes pont megszerzésével kulcsszerepet játszott Izland legyőzésében. A 21 éves Kozák Ádám három győzelemmel és 2640-es performansszal mutatkozott be a válogatottban, beleértve egy szenzációs pozíciós teljesítménnyel megnyert partit a bronzérmes Örményország ellen. Ifj. Balog Imre debütálása is sikerrel zárult. Harcos stílusban játszott, fordulatokban gazdag csatákat vívott a negyedik táblán, és háromszor is feladásra kényszerítette ellenfelét. Szakmai szempontból pedig a csúcsformát éppen a Franciaország elleni döntő meccsre időzítette. A verseny alatt hoztunk olyan kockázatvállalással összefüggő döntéseket is, amelyekből tanulnunk kell, és amelyek nélkül még jobb eredményt is elérhettünk volna. Ezeket a tapasztalatokat felhasználjuk a 2024-es budapesti sakkolimpián.