Mészöly Kálmán 1941. július 16-án született Budapesten. Fiatalon a III. Kerületnél kezdett futballozni, innen igazolta le 1959-ben a Vasas. Az angyalföldi gárdát 13 éven át szolgálta, ezen idő alatt négyszer volt magyar bajnok és háromszor nyert Közép-európai Kupát – olvasható a Puskás Intézet összeállításában.

1961 és 1971 között 61 mérkőzésen 6 gólt szerzett a magyar labdarúgó-válogatottban. 1964-ben tagja volt az Európa-bajnoki bronzérmes nemzeti csapatnak, illetve játszott az 1962-es és az 1966-os világbajnokságon. A hatvanhatos tornán kétszer volt eredményes, ő lőtte büntetőből a magyar együttes harmadik gólját a vb-címvédő Brazília ellen 3–1-re megnyert csoportmeccsen, illetve a bolgárok kapuját is bevette a csoportkörben.

A világválogatottban is pályára lépő és gólt szerző játékos visszavonulása után edzőként kezdett dolgozni. Mészöly Kálmán itthon irányította a Budafokot, a Ganz-MÁVAG SE együttesét, a Békéscsabát, valamint több ízben a Vasast is. Szövetségi kapitányként háromszor dirigálta a nemzeti együttest: 1980 és 1983 között, 1990 és 1991 között, illetve 1994-1995 között. Első regnálása idején kivezette hazánkat az 1982-es világbajnokságra, sőt Salvador 10–1-es legyőzésével világrekordot állított fel a vb-k történetében. Ő az egyetlen a labdarúgásunk történetében, aki játékosként és szövetségi kapitányként is részt vehetett világbajnokságon.

Külföldön török szövetségi kapitányként, a török Fenerbahçe (1985–1986), a török Altay Izmir (1986), a ciprusi AEL Limassol (1997–1998), valamint a szaúd-arábiai al-Ittihad FC csapatainál dolgozott. Fia, Mészöly Géza szintén magyar válogatott labdarúgó lett.