– Páratlanul sikeresen zárták a nyíregyházi felnőtt országos bajnokságot, ahol gyakorlatilag utánpótláskorú versenyzőkkel öten öt érmet hoztak haza, ezekből három bajnoki arany volt. Hogyan értékeli a két napot?

– Pályafutásom egyik legsikeresebb felnőtt magyar bajnokságán vagyunk túl. A bajnokjelöltként induló Mitykó Veronika kivételével csupa utánpótláskorú versenyző alkotta a csapatunkat. Két serdülő, Garamvölgyi Kasszandra és Fekécs Noel, illetve két ifista, Fekécs Gergő és a Nagy Zsolt. Noelnek és Zsoltnak is volt esélye, hogy akár nyerjen is, Gergő a harmadik és a negyedik helyre volt esélyes. Odatette magát nagyon, komoly gyomorrontás után volt, több kilót is fogyott. Ezek után hat jó gyakorlatot csinált és felkapaszkodott a dobogó harmadik fokára. Nagy Zsolt szép versenyzéssel, komoly felnőtt ellenfelét győzte le, szoros eredménnyel. Noel kis súlycsoportban szintén szép versenyzéssel, majdnem országos csúccsal tudott bajnok lenni.

– A három arany lehetett volna négy is, ha a legidősebb Fekécs-testvér, Szilárd tavasszal nem Tatabányára, hanem Békéscsabára igazol Békésről.

– Egy szomorú eseménynek köszönhetően „megörököltem” a Fekécs-testvéreket, illetve Nagy Zsoltot. Nem volt Békésen olyan szakember, aki a továbbiakban fel tudta volna őket készíteni, így átkerültek Békéscsabára. Tárgyaltunk Szilárddal is, a szövetség támogatta volna az ideigazolását, de a Tatabánya többet tudott felmutatni anyagilag, így Szilárd végül őket választotta. Nagyon sajnálom, mert neki még nagyon sok nemzetközi eredménye lesz, és persze simán nyerte a magyar bajnokságot. Lehetett volna több bajnokunk is Nyíregyházán, de így is fantasztikus a szereplés. Garamvölgyi Kasszandra a serdülő kora ellenére egy ötfős csoportban szerezte meg az ezüstérmet, közel volt ahhoz, hogy a korosztályától egy lökés és összetett országos csúccsal búcsúzzon, 82 kilót kellett volna megcsinálnia. Idén már tizenöt országos csúcsot ért el. A másik lány, Mitykó Veronika fő célja, hogy az olimpiára kvalifikáljon és minden versenyen egyéni csúcsot érjen el, hogy haladjunk a 200, illetve a 220 kiló fölé, amivel van esély arra, hogy ott legyen Párizsban. Öt jó gyakorlata volt és egy amatőr hibája szakításban. A 100 kilót így is megcsinálta, bár 102-őt terveztünk, ami felnőtt országos csúcs lett volna. Lökésben pedig hozzátett egy kilót a saját rekordjához, így összetettben is egyéni csúccsal zárt. A fiatalok már lezárták az évet, de Veronikának még van egy világkupája Katarban, ahol újabb egyéni csúcsot kellene csinálnia és az európai ellenfeleket kellene megszorítania.

– Milyen út vezethet az olimpiára?

– A plusz 81 kilóban összesen 39-en, európaiak hatan vannak. A súlycsoportban tizenkét versenyző indulhat az olimpián, amiért a hat európai is versenyez. A világból hatan juthatnak ki alanyi jogon, majd az öt kontinens legjobbja, az egy helyre a rendező ország versenyzője juthat ki, vagy az, aki zöldkártyát kap. Ha ketten alanyi jogon bekerülnek az első hatba, akkor nekünk már csak néggyel kell csatáznunk, ahhoz, hogy a kontinens legjobbja legyen Veronika. Egy lengyelnek 223 kg, egy szlováknak 220 kg a legjobbja, őket mindenképpen meg kell verni. Az Eb-n legalább 224 kg kellene, hogy Veronika kerüljön a négyes elejére, s akkor már van egy kicsi esély ara, hogy ott legyen az olimpián, de ehhez az is kell, hogy az angol és a norvég riválisa alanyi jogon benne legyen az első hatba. Tulajdonképpen négyen harcolnak a tizenkettedik helyért. A katari után áprilisban rendeznek még egy világkupát és egy Eb-t is. Most olyan lendületben vagyunk, hogy a február 12-én kezdődő Eb-t kell megcélozni. Ha ott 105, vagy annál többet tudna szakítani, akkor azzal még érmes is lehet, s ahhoz kellene még 120-at lökni, vagyis öt kilót kellene lökésben fejlődni, és négyet szakításban. Mindez azt jelenti, hogy nekünk még karácsonykor is edzeni kell.

– Klubjában mindig több válogatott versenyzett, de most mintha a szokásosnál is sok kivételes tehetség bontogatná szárnyait?

– Annak is köszönhető ez, hogy Veronika személyében van egy élversenyzőnk, de mellette mindig voltak válogatottak, akik jól szerepeltek. Ezeket az eredményeket látják a sajtóban, olvassák a közösségi oldalakon, így talán vonzóbb lett ez a sportág. Garamvölgyi Kasszandra a serdülőknél évek óta jelzésértékű eredményeket hoz, a serdülő Eb-n az első hatban végzett. A nagyon tehetséges Gulyás Milánt a rokona hozta el hozzánk. Már ő is serdülő válogatott, a legutolsó Európa Kupán a tizenöt éves fiúk között tizenhárom ellenfél mellett első tudott lenni.

– Bökfi János egymaga edzi ezeket a tehetségeket, vagy van segítője is?

– Most még egyedül elbírok velük, de a koromnál fogva kellene már valaki, aki segít. Több tanítványt is kineveltem már, a Mitykó Veronikát is. Amikor én nem érek rá, akkor ő az aki segít, ő viszi a termet, tartja az edzéseket a fiataloknak.

– A tanítványai mennyire vannak tisztában azzal, hogy az edzőjük komoly olimpiai, világ-, és Európa-bajnoki tapasztalattal rendelkezik?

– Nem szoktam kérkedni a múlttal, mert az más generáció, más rendszer volt, nagy mezőnyökkel, százharminc fölötti egyesületi magyarországi létszámmal, ami mára lecsökkent negyvenre. Szerintem az interneten keresztül tisztában vannak a versenyzői múltammal, illetve a versenyeken látják, hogy milyen tekintélyem van az edzők között. Mindenki úgy üdvözöl, mint sikeres volt súlyemelőt, illetve sikeres mai edzőt.