A fő versenyre előzetesen 38 sakkozó nevezett, a mezőnyben 2 nemzetközi és 7 FIDE-mester található. A legmagasabb Élő-pontszámmal az edelényi Pribelszky Bence rendelkezik (FM, 2399). Az 1800 Élő-pont alattiak a Márki díjért küzdenek. Ebben a csoportban egyelőre 16 versenyző neve szerepel, de a létszámok természetesen az utolsó pillanatig változhatnak.

Ami a programot illeti, csütörtökön 9.30 órától tartják a megnyitót, azt követően 10 és 15 órától két fordulót is lebonyolítanak. A pénteki és szombati folytatásban is duplázik a mezőny, ám a partik kezdése ekkor már 9 és 14 óra lesz. A vasárnapi zárónapon 8.30-kor elindítják a sakkórákat, az eredményhirdetést pedig 13-tól tartják, ahol az első hat helyezett jutalma mellett számos különdíjat is kiosztanak. Játszmánként 90 perc gondolkodási idejük lesz a versenyzőknek, erre jön lépésenként 30 másodpercnyi plusz idő.