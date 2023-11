Vízilabda 1 órája

Csak a legfiatalabbak nyertek

Öt forduló után a Swietelsky-Békéscsaba három százszázalékos korosztályos csapata Szentes felé vette az irányt az elmúlt hétvégén. Az már előre tudott volt, hogy egy olyan csapathoz látogatnak, amelyik tavaly még az A1 osztályban szerepelt, így az is biztos volt, hogy az idei legnagyobb erőpróba vár a csabaiakra. Így is volt, derekasan küzdött mindhárom alakulat, ám ma csak a legfiatalabbak tudtak győzni, akik egy hallatlan nagy iramú, fordulatokban bővelkedő találkozón továbbra is megőrizték veretlenségüket.

Legrand Szentesi VK–Swietelsky-Békéscsaba 8–9 (2–2, 1–2, 4–2, 1–3) Országos bajnokság, A2 Keleti csoport, alapszakasz, gyermek korcsoport, Szentes. V.: Piti, Tóth S. Békéscsaba: Gyuricza – Korcsok N. 4 (1), Suhajda Z., Orosz R. 1, Such 2, Zimbran 1, Nánási. Cs.: Kabai (kapus), Laurinyecz 1, Orosz B., Machlik, Plavecz. Edző: Fodor Ádám. Gól emberelőnyből: 9/4, ill. 7/3. Büntetők: 0/0, ill. 1/1. Kipontozódott: Molnár, ill. Zimbran. Rendkívül izgalmas, változatos mérkőzést hozott a fiatalabbak összecsapása, amelyen felváltva vezettek a csapatok (3–2, 4–6, 7–6, 7–9). A finisben jobban összpontosító Békéscsaba győzelmével hat forduló után megőrizte veretlenségét az addig egyforma ponttal álló szentesiekkel szemben is. Állás: 1. Swietelsky-Békéscsaba 18, 2. PannErgy MVSC Miskolc 16, 3. Legrand Szentesi VK 14, 4. Ceglédi VSE 12, 5. Angyalföldi Sportiskola DSE 12, 6. Budafóka XXII. ker. SE 9, 7. Hódmezővásárhely VSC 9, 8. Váci VSE 6, 9. Aqua SE Nyíregyháza 6, 10. Szegedi Vízilabda Suli 3, 11. Oázis SC Budapest 3, 12. Polo Academy SC Budapest 0. Legrand Szentesi VK–Swietelsky-Békéscsaba 12–4 (4–1, 4–2, 3–0, 1–1) Országos bajnokság, A2 Keleti csoport, alapszakasz, serdülők, Szentes. V.: Szabó N., Piti. Békéscsaba: Krizsán – Orosz R. 1, Korcsok N., Suhajda Z., Szatmári L., Pónya O., Pallag 2. Cs.: Bazsó 1, Szathmáry Zs., Zimbran, Pojendán, Csüllög, Fölker. Edző: Zsilák László. Gól emberelőnyből: 8/5, ill. 7/2. Büntetők: 2/2, ill. 0/0. Bár az első gólt Orosz Regő dobta, zsinórban hattal válaszolt rá a szentesi alakulat, ami el is döntötte a pontok sorsát. Állás: 1. PannErgy MVSC Miskolc 18, 2. Ceglédi VSE 15, 3. Swietelsky-Békéscsaba 15, 4. Legrand Szentesi VK 12, 5. Szegedi Vízipóló Suli 12, 6. Váci VSE 12, 7. Aqua SE Nyíregyháza 9, 8. Hódmezővásárhelyi VSC 6, 9. Oázis SC Budapest 6, 10. Angyalföldi Sportiskola DSE 3, 11. Budafóka XXII. ker. SE 0, 12. Polo Academy Sport Club Budapest 0. Legrand Szentesi VK–Swietelsky-Békéscsaba 15–10 (4–0, 4–4, 2–2, 5–4) Országos bajnokság, A2 Keleti csoport, alapszakasz, ifjúságiak, Szentes. V.: Tóth S., Szabó N. Békéscsaba: Korcsok P. – Budai, Szatmári L. 3, Szanyi, Fodor Zs. 5, Hajdu A. 1, Pallag. Cs.: Pónya O., Fölker, Pojendán 1 (1). Edző: Ajtai Miklós. Gól emberelőnyből: 13/7, ill. 10/2. Büntetők: 1/1, ill. 1/1. Kipontozódott: Kiss Z., ill. Budai, Szanyi, Pallag. A szentesiek első negyedben dobott négy gólja – amire nem érkezett ez idő alatt válasz – el is döntötte a mérkőzés sorsát, hiába volt a folytatásban egyenlő partner a Békéscsaba. Állás: 1. Ceglédi VSE 18, 2. Swietelsky-Békéscsaba 15, 3. Legrand Szentesi VK 15, 4. Angyalföldi Sportiskola DSE 12, 4. Oázis SC Budapest 12, 6. PannErgy MVSC Miskolc 9, 7. Polo Academy SC Budapest 9, 8. Szegedi Vízilabda Suli 6, 9. Hódmezővásárhely VSC 3, 10. Váci VSE 3, 11. Budafóka XXII. ker. SE 3, 12. Aqua SE Nyíregyháza 3.





