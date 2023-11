Kick-box 1 órája

Opauszki Dávid továbbjutott a világbajnokságon

A portugáliai Albufeira-ban elkezdődött a WAKO kick-box világbajnoksága. Az már az előzetes adatokból látszott, hogy nem lesz könnyű menet ez világbajnokság, hiszen soha ennyi ország nem küldött el versenyzőket, mint most, 70 nemzet csaknem 1400 kick-boxosa lép tatamira és száll ringbe. Olyan országoknál is látszik a fejlődés, akik eddig a „futottak még” kategóriába tartoztak. Most még fölényben vannak a hagyományos kick-box nagyhatalmak, de már elcsípnek mérkőzéseket a többiek is.

Gajdács Pál Gajdács Pál

Mezei Nikolett

A hétfőn küzdőtérre lépő két Békés vármegyei versenyzők roppant nehéz ellenfeleket kaptak. Light-contact 65 kg-ban Mezei Nikolett, a battonyaiak kiválósága azt a szlovén lrisa Zagar Slemenseket fogta ki, akivel már vívott AETF taekwon-dóban Európa-bajnoki döntőt, és akkor a másik fél nyert. Az viszont egy másik sportág, egy másik szövetség, amit itt nem vesznek a kiemeléseknél figyelembe. Az első menetben Niki még tartotta a lépést, a másodiktól viszont előnybe került a szlovén lány főképpen eredményes hátsó kezes ütései miatt. Niki fáradékonyabb is volt, így ezt a mérkőzést és a továbbjutást a szlovén ellenfél nyerte meg. Túl nagy pánikra nincs ok, hiszen Mezei Nikolett egy másik szabályrendszer, a kick-light világbajnoki cím védője, ott szerdán küzd majd, és ő az első számú kiemelt, ott várható el a kiemelkedő eredmény.

Opauszki Dávid, a Békéscsabai JALTE-Debreczeni team versenyzője szintén szlovén ellenfelet kapott a point-fighting 94 kg-ban. Dávid végig vezetett, de riválisa, Erik Zorn a 3. menet végére kiegyenlített, kiélezett helyzetben, az utolsó három másodpercben vitt be találatot Opauszki Dávid, és nyert 15:14 –re és ezzel a legjobb 8 közé jutott, ahol a ranglistát vezető első számú kiemelt, az olasz Davide Mancuso várja. Kedden megkezdődtek a formagyakorlat versenyek is a fegyveres kreatív versenyszámmal, délután a pusztakezes gyakorlatoké a főszerep, így minden formagyakorlatos tatamira lép majd.

A keddi versenynap programja Opauszki Dávid

K-1 szabályrendszer:

63,5 kg: Mármarosi Patrik (JALTE-Energy Gym)–Ali Koyuncu (Törökország) a 8 közé jutásért, 3.sz ring, 2. mérk. Point-fighting szabályrendszer

63 kg: Viczián Dániel–Matthew Woolley (Nagy-Britannia) a 8 közé jutásért, 4.sz tatami, 31. mérk 94 kg: Opauszki Dávid–Davide Mancuso (Olaszország) a 4 közé jutásért, 3. tatami 37. mérk. 55 kg: Viczián Vivien Tirill Nanett Bjornstad Naes (Norvégia) a 8 közé jutásért, 4 sz. tatami, 85. mérk. Mindannyian a Békéscsabai JALTE-Debreczeni team versenyzői. Formagyakorlat szabályrendszer. Kreatív fegyveres: Halustyik Cintia 2. sz.tatami, 8.

Brezowszky Zoltán 4. sz. tatami, 26. Kreatív puszta kezes: Kotvics-Varga Máté 4 sz. tatami, 69. Mindhárman a Contact KTHE Orosháza versenyzői.





