Az első napon az 55 kg-os súlycsoportban Fekécs Noel lett magyar bajnok 175 kg-os összteljesítménnyel. A Békésről átigazolt ifjú emelő 75 kg-ot szakított és kereken egy mázsát lökött, ezzel fölényesen nyert. Vasárnap az immár tatabányai színekben versenyző bátyja, Fekécs Szilárd is újabb bajnoki címmel gazdagodott, a 81 kg-os kategóriát megnyerve. A 130 kg-os szakításával és a 170 kg-os lökésével magasabb súlycsoportokban is a dobogó legmagasabb fokára állhatott volna. A férfiak 96 kg-os súlycsoportjában bizonyult legjobbnak Nagy Zsolt 284 kg-os összeredménnyel. A 73 kg-os súlycsoportban a harmadik Fekécs-fivér, Noelhoz hasonlóan Békéscsabán versenyző Gergő is dobogóra léphetett, aki 228 kg-os összteljesítménnyel (szakítás: 98 kg, lökés: 130 kg) a harmadik helyen végzett.

A tavalyi 81 kg után idén 87 kilóban lett első az U23-as Európa-bajnok, Mitykó Veronika, aki összetettben 215 kg-ig jutott. A hölgyek 55 kg-os súlycsoportjában Garamvölgyi Kasszandra 138 kg-ot összetett eredménnyel (szakítás: 64 kg, lökés: 74 kg) ezüstérmes lett.

A békéscsabai súlyemelőket Bökfi János készítette fel.

Az idei bajnokok

Nők:

45 kg: Gercsák Enikő (FISZEJ SE) 100 kg (szakítás 43 kg, lökés 57 kg)

49 kg: Richter Laura (FISZEJ SE) 110 (50, 60)

55 kg: Kecskés Karina (FISZEJ SE) 169 (75, 94)

59 kg: Árva Cintia (Kecskeméti TE) 162 (70, 92)

64 kg: Tóth Adrienn (Kecskeméti TE) 165 (75, 90)

71 kg: Szalai Lili (Baranyai SE Tata) 199 kg (szakítás 90 kg, lökés 109 kg)

76 kg: Horváth Laura (Szegedi LSK) 215 (95, 120)

81 kg: Boros Viktória (Haladás VSE) 183 (80, 103)

87 kg: Mitykó Veronika (Békéscsabai SSZSE) 215 (100, 115)

plusz 87 kg: Gyürüs Barbara (Haladás VSE) 183 (83, 100)

Férfiak:

55 kg: Fekécs Noel (Békéscsabai SSZSE) 175 (75, 100)

61 kg: Zolnai Lénárd (Oroszlányiak VSK) 183 (82, 101)

67 kg: Ferenczy Dániel (BKV Előre SC) 203 (90, 113)

73 kg: Újvári Lajos (Testvériség SE) 281 (128, 153)

81 kg: Fekécs Szilárd (Tatabányai SC) 300 (130, 170)

89 kg: Nagy Noel (Kecskeméti TE) 267 (122, 145)

96 kg: Nagy Zsolt (Békéscsabai SSZSE) 284 (128, 156)

102 kg: Lucz Levente (Tatabányai SC) 310 (140, 170)

109 kg: Gyurkovics Ferenc (Pécsi SE) 335 (155, 180)

plusz 109 kg: Nagy Péter (Szegedi LSK) 340 (150, 190)