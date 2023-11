Nem állítható, hogy az esélytelen ceglédiek megilletődve kezdtek volna. Bátor játékkal lepték meg a házigazdákat, eleinte nehezen találták ennek az ellenszerét. Ahogy múlt az idő, egyre inkább kerekedett felül labdabirtoklásban, majd helyzetkialakításban is a lila-fehér gárda. Félóra múltán már folytonos nyomás nehezedett a vendégek védelmére, és bár Zima kapus többször is bravúrt mutatott be, nem bírták hiba nélkül lehozni a félidő utolsó harmadát. A 41. percben Sármány közelről rúgott nagy gólt, de az sem tudta megtörni a ceglédiek lelkesedését.

Szünet után változatlan elánnal támadott a Békéscsaba, a vendégek erejét teljesen lekötötte a védekezés, csak egy-egy felrúgott labdából tudtak olykor hídfőállást verni a hazaiak térfelén. Volt egy rövid ígéretes időszakuk is, amikor akár egalizálhattak is volna, ám a 74. percben esett második csabai találat megtörte őket. Ennek az érdeme Hodonickié volt, aki sakk-matt helyzetbe hozta Ilyést a kapu előtt. A cserecsatár szűk két minutával később ismét betalált, eldöntve ezzel a találkozó érdemi részét. A vendégek a hajrában is dicséretes módon küzdöttek, igaz a végeredményt nem tudták számukra kedvezőbbé tenni.

Csató Sándor: – Az egyik leggyengébb meccsünket játszottuk, a három gólnak azért örülök. Amin bosszankodunk mindig az az, hogy kihagyjuk a helyzeteinket, illetve az ellenfélnek nagyon könnyen adunk olyan sanszokat, amiből gólt szerezhetnek. Bízom benne, hogy tavaszra ki tudjuk javítani a hibáinkat.