A lila-fehérek a közvetlen konkurens ESMTK elleni októberi találkozó óta igencsak rakkolós meccseket nyertek, mostani vendégeiknek pedig ugyancsak az erzsébetiekbe tört bele a „bicskájuk” hat győzelemmel megvívott csata után.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Egy megyei rangadó természetesen mindig más, mint a többi meccs. Mindkét csapat megkülönböztetett figyelemmel végzi majd a dolgát, ebben biztos vagyok. Tiszteletet és figyelmet érdemelt az ellenfelünk szereplése, akik innen kerültek el, azok nyilván extra motivációval lépnek majd pályára, ettől függetlenül meg kell nyernünk a rangadót is. Vezetjük a bajnokságot négy ponttal, jó a hangulat az öltözőben, a megfelelő feszültség azért érződik. Vélhetően több néző lesz a megszokottnál, ezért egy jó hangulatú meccsre számítok. Szerencsére a tartósan maródi játékosokon kívül nem lesz hiányzónk, mindenki rendelkezésünkre áll.

Ekker Attila, a Körösladány vezetőedzője: – Fontos lett volna az eredményesség az ESMTK ellen, a meccs képe alapján mindenképpen többet érdemeltünk volna, hiszen jól fociztunk, és emberhátrányban is vezetést tudtunk szerezni. Viszont az előttünk álló hétvége remek alkalmat jelent arra, hogy ezt a bakit javítsuk. Kétségtelen, hogy az Előre a bajnoki cím első számú várományosa, ehhez a háttere és az adottsága is megvan. Nekünk viszont vannak olyan kvalitásaink, hogy mindenki ellen győzelmi eséllyel futhatunk ki, amit a csapat bizonyított az idény során. Ennek szellemében állunk bele az előttünk álló mérkőzésbe és próbálunk belőle a lehető legtöbbet kihozni, hogy változatlanul a szűk élmezőnyhöz tartozhassunk. Ezúttal is öt-hat hiányzóval számolunk, de számunkra ez már nem újdonság. Eddig is megoldottuk a hiányzóink pótlását, most is ezen leszünk. Izgatottan és felfokozott hangulatban várjuk a rangadót, biztosak vagyunk benne, hogy sok ladányi szurkoló elkísér majd bennünket.

A 14. forduló programja. November 4., szombat, 13.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Szolnoki MÁV FC. November 5., vasárnap, 11.00: Bp. Honvéd II.–Pénzügyőr SE. 13.00: Békéscsaba 1912 Előre–Körösladány MSK, Erzsébeti SMTK–Vasas FC II., BKV Előre–Hódmezővásárhelyi FC, FC Dabas–Ceglédi VSE, Martfűi LSE–Monori SE, Füzesgyarmati SK–Kecskeméti TE II.