Nem játszott tétmérkőzést a hétvégén a Swietelsky-Békéscsaba, így a múlt szerdai CEV-kupa találkozó óta kizárólag a Nova KBM Branik Mariborra készülhetett a Közép-európai Liga címvédője.

Az idei sorozatot két forduló után maximális, hat ponttal vezető szlovén csapattal az előző kiírásban január 26-án Mariborban csapott össze először a Csaba és azt a találkozót simán (13, 20, 17) 3:0-ra nyerte a több fiatalt is bevető idén már Tilen Kozamernik által pallérozott Branik. Az akkori találkozó legjobb játékosa 17 ponttal, a rövid ideig az olasz Novarrában is megforduló 28 esztendős Iza Mlakar volt (a feladó átló idén is nagy erőssége együttesének, a horvát Dinamo Zagreb csapatának 23, az osztrák Linznek 21 pontot szórt a KEL-ben).

A békéscsabaiak azután a legjobbkor, a Kamnikban március 17-én megvívott fináléban vágtak vissza egy 3:0-s diadallal (-17, -25,-16), mely találkozón Mlakar már sokkal szerényebb produkciót nyújtott (9 pont), ellenben a csabai oldalon Marta Drpa és Bodnár Dorottya is kiemelkedő teljesítménnyel (14-14 pont) rukkolt elő a többi játékostárssal egyetemben.

Szerdán már egy azóta teljesen megújult békéscsabai csapat csap össze a mariboriakkal, de magyar oldalon remélik, hogy a tavaszi győzelem hazai pályán is megismételhető.

A Békéscsaba idén két mérkőzést játszott a KEL-ben, az elsőt biztosan nyerte 3:0-ra a HAOK Mladost Zagreb otthonában, a másodikat azonban 3:1-re elbukta a szlovén OK Calcit Kamnikkal szemben, így a második helyen áll.

A Közép-európai Liga állása: 1. Nova KBM Branik Maribor (szlovén) 6 pont (6:0), 2. Swietelsky-Békéscsaba 3 (4:3), 3. HAOK Mladost Zagreb (horvát) 3 (3:3), 4. OK Dinamo Zagreb (horvát) 3 (3:3), 5. OK Calcit Kamnik (szlovén) 3 (3:4), 6. Oberbank Steelvolleys Linz Steg (osztrák) 0 (0:6).

A mérkőzést a szlovák Igor Schimpl és Miroslav Juracek vezeti.