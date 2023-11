A két szervezet még októberben kötött együttműködési megállapodást, melynek értelmében közös rendezvényeket és programokat szerveznek a helyi közösségformálás és szemléletváltás érdekében.

A partnerek már korábban is dolgoztak együtt, októberben egy békéscsabai játszóteret „tisztítottak meg” a falfirkáktól, azonban a legfontosabb programjaikat decemberre tartogatják. Ennek első állomásaként közösen adventi koszorúkat készítettek. A családias estén a résztvevők tíz ünnepi kiegészítőt öltöztettek díszbe, amelyet a Patrióta Békéscsaba Egyesület hamarosan licitre fog bocsánati. A befolyt összeget egy leukémiás betegségben szenvedő kislány, Fannika gyógyulására ajánlják fel.

Bodóczi István elnök elmondta, az egyesületnél már hagyomány, hogy minden évben, az adventi időszak előtt a tagokkal, a barátokkal és a jószándékú békéscsabai lakosokkal közösen, adventi koszorúkat készítenek annak érdekeben, hogy azokat jótékonysági licitre bocsássák a közösségi média felületein.

– Mindig egy közösségi esemény ez, ahol a barátaink, a gyermekeink és az egyesület tagjai vesznek részt, amelyhez időn a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia leány játékosai is csatlakoztak. Ezt mi kifejezetten jó szemmel nézzük, hiszen pár héttel ezelőtt, a graffiti-eltávolító eseményen a fiú labdarúgók voltak jelen. Ez azért is fontos számunkra, mert az egyesületünk egyik fő célja, hogy szemléletformálás gyanánt továbbadjuk a fiatal generáció számára a segítő szándékot – tette hozzá Bodóczi István.

Szekeres Lajos, a lila-fehér klub szakmai vezetője ehhez még hozzáfűzte, hogy az akadémia fő célja a labdarúgók kinevelése, ám ezzel párhuzamosan a játékosaik személyiség fejlesztését is kiemelt feladatként kezelik. Ezért is hívták életre a társadalmi szerepvállalásról szóló tervüket, amelyhez megfelelő partnereket keresnek. A mostani együttműködési megállapodás is ezen gondolat mentén jött létre.

– A Patrióta Békéscsaba Egyesület közösségépítő programokat és jótékonysági rendezvényeket szervez a városban, így kiváló partner az akadémia céljaihoz és terveihez. A mostani program is ezt a célt szolgálja, női játékosaink pedig örömmel vettek részt a nemes célú közösségi alkotás folyamataiban – fogalmazott a szakmai vezető.

A két szervezet decemberben további közös programokat tervez, amelyek mind a karácsonyi ünnepekhez kötődnek. Legközelebb december 3-án találkoznak, hogy meggyújtsák az első gyertyát a közös adventi koszorún.