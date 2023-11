Zengő Alföld Orosházi KA–Ferencvárosi TC U19 29–23 (14–12)

NB I B-s női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 250 néző. Vezette: Kovács-Sebők Stefánia, Vastag-Réti Rebeka Réka.

Orosháza: Bálint 1 – Ludvig 2, Baráth 7, Zavaczki 7, Kostyó, Gara, Rácz 4. Cserék: Reszegi (kapus), Ács 2, Mikula, Jáhn, Péter, Kovács 6, Petri. Edző: Morva Zoltán. Az legjobb góldobói: Himer 4 (3), Török F. 4, Kármán 3, Horváth F. 3.

Kiállítások: 10, ill. 4 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 3/3.

A hazai együttes a Dunaújvárosból sebtében igazolt balátlövővel, Kovács Védával a soraiban fogadta az egyetlen ponttal mögötte álló ferencvárosi fiatalokat. Az orosháziak szerezték az első találatokat, elszakadni azonban nem tudtak az iskolázott kézilabdát játszó vendégektől (11. p.: 5–5). A félidő középső szakaszában azután a friss szerzemény jóvoltából is 12–7-re lépett el az OKA, de egy bő hatperces gólcsend miatt nem dőlhettek fotelba a játékosai, ezt kihasználva a zöld-fehérek minimalizálták a hátrányuk.

A második félidőt jobban is kezdték, így a 35. percben először vették át a vezetést (14–15). A játékrész közepéig kéz a kézben haladt a két csapat, kevés gólt dobva. A házigazdák 18–18-as állásnál gyújtották be a rakétáikat. Majd 8 minután át nem kaptak gólt, miközben hatszor is eredményesek voltak, ezzel pedig behozhatatlan előnyt építettek ki a kapus Bálint Anna vezérletével, amit meg is tartottak a végéig.

Morva Zoltán: – Teljesen más arcát mutatta a társaság a múlt heti mérkőzéshez képest. Akkor talán megijedtek a játékosok attól a tehertől, ami Kenyeres Barbi és Vörös Bettina kiesésével rájuk nehezedett. Ma ezt Baráth Berta felvállalta és nagyon hasznos tagja volt a csapatnak. Örülök, hogy Kovács Véda is jó játékkal mutatkozott be. Összességében, ilyen kapusteljesítménnyel és védekezéssel számomra nem volt kérdés a győzelem.