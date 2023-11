A szurkolók bíztak benne, hogy megváltásként jön a pihenő, azonban a térfélcserét követően sem állt be fordulat. Továbbra is a Tata játszotta a lendületesebb és élvezhetőbb kézilabdát, a hazaiak úgyszólván csak szenvedtek. Mindezt a 40. percben 17–23-as állásnál unta meg Padla József, de az időkérése is csak átmenetileg tudta megállítani a házigazdákat a „csúszdán”. A támadójáték hatékonysága és a védőmunka is távol járt az ideálistól, így a vendégek az 55. minutára először vezettek tízzel (24–34). A házigazdáknak ezúttal a végét jelző dudaszó jelentette a megváltást.

Padla József: – A kiesés ellen küzdő Tata sajnos a játék minden elemében fölénk kerekedett. Sem egyénileg, sem csapatszinten nem találtuk meg azt a felállást, ami változást hozott volna, ennek köszönhetően morálisan és gólok számában is jelentősen alulmaradtunk.