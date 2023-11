Négy–nullával kezdett a Csaba a második játszmában, a vendégek edzője lépett is, és időt kért. Egy másik Békéscsabát láttunk a pályán, a Mariborban csak Iza Mlakar volt az, aki értékelhető teljesítményt nyújtott. Glemboczki Zóra ászt ütött, a társak blokkoltak, a csapat szárnyalt, és nyolc ponttal vezetett. Amit a folytatásban egy 10:0-s (!) rohammal megduplázott a hazai csapat. Glemboczki Zóra juttatta szettlabdához együttesét, hogy azután Margarita Stepanenko remek ütésével kiegyenlítsen.

Ott folytatta a Békéscsaba, ahol az előző játszmában abbahagyta, Stepanenko továbbra is remekelt. Már nem játszott akkora fölényben a magyar együttes, mint az előző szettben, sőt, a szlovénok mintha ekkor kezdtek volna felébredni a sokkból, és sikerült fordítaniuk az álláson. A remek napot kifogó Iveta Stanchulova ászával viszont újra csabai előnyt mutatott az eredményjelző. 16:13-nál időt kért a szlovénok mestere, de a csabaiak kart a karba öltve küzdöttek és uralták a mérkőzést. Stepanenko blokkja jelentette a szettlabdát, s ugyanő fejezte csapta le a labdát, már a Békéscsaba vezetett.

Nem tört meg a csabai lendület a negyedik felvonásban sem, 5:1-re, majd 9:6-ra is vezetett a gárda. A szlovénok azonban nem adták fel, a játszma derekán fordítottak az eredményen. Egy darabig tartották is egy-két gólos előnyüket, mígnem a csabaiaknak sikerült kiegyenlíteni (a szlovén tréner 18:18-nál időt is kért). A következő maratoni hosszúságú labdamenetet a Maribor nyerte (most Tóth edző kért időt), de a Csaba produkált egy 6:1-es szériát és már csak egy pontra volt a mérkőzés megnyerésétől. Egyet rontott a BRSE, hogy azután a meccs egyik legjobbja, Glemboczki Zóra lezárja a közel 100 perces ütközetet.

Tóth Gábor: – A női röplabda sajátossága, hogy a biztosnak vélt előny sem biztos, akár pontokat tekintve, akár mentálisan. Bármelyik csapat hajlamos kicsit kiengedni, elkésni, és ez elég ahhoz, hogy az ellenfél pontot csináljon. Ez történt velünk is a negyedik szettben, nem az volt a gond, hogy támadásban ejtettünk egy-két hibát, inkább blokkban csúsztunk szét. Mindezek ellenére egy nagyon szórakoztató és jó meccset játszottunk. Ami fontos, hogy megint sikerült jól változtatni, Iveta Stanchulova hatékonyan szállt be, ezen kívül dinamikusak és erősek voltunk.

Tilen Kozamernik: – Domináltunk az első szettben, remekül játszottunk, de mentálisan szétestünk azok után, hogy rosszul kezdtük a másodikat. A csapatra általánosságban jellemzők ezek a hullámvölgyek, még alakulóban vagyunk, sok változáson mentünk keresztül és kell még némi idő ahhoz, hogy összekovácsolódjunk. Sokat hibáztunk a kritikus pillanatokban, ennyit nem szabad egy szoros mérkőzésen.

Swietelsky-Békéscsaba–Nova KBM Branik Maribor (szlovén) 3:1 (–20, 9, 16, 21)

Közép-európai Liga női mérkőzés, 3. forduló. Békéscsaba, 500 néző. Vezette: Igor Schimpl, Miroslav Juracek (szlovákok).

Békéscsaba: GLEMBOCZKI 17, Pintér 6, STEPANENKO 30, Strumilo 3, Bodnár 1, Aydnogullari 6. Csere: KERTÉSZ (liberó), STANCHULOVA 7, Kump 3, Kotormán, Gergácz. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Maribor: Tisma 5, Ramic 7, N. Milosic 6, MLAKAR 24, Lekse 6, K. Milosic 5. Csere: CIKAC (liberó), Stampar, Potokar 1, Farkas 1, Salamun. Vezetőedző: Tilen Kozamernik.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 1:4, 4:5, 7:11, 10:17, 14:18, 17:22, 20:23. 2. szett: 6:1, 13:5, 23:7. 3. szett: 3:1, 7:4, 9:11, 12:11, 16:13, 23:16. 4. szett: 5:1, 8:5, 14:16, 18:18, 23:20.