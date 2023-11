A házigazdák a második körben kapcsolódtak a sorozatba, amikor is a papírformának megfelelően az NB II.-es Füzesabony otthonában nyertek 34–22-re. Azóta már veretesebb feladatokat is sikerrel oldott meg a bajnokságban Morva Zoltán együttese, nem véletlenül „pózol” 10 forduló után negyedik helyen a pontvadászatban. Vasárnap például a képzett ferencvárosi fiatalokat múlta felül kiváló védőmunkával, amire vélhetően szerdán is nagy szükségük lesz, elégre is a csabaiak komoly „tűzerővel” rendelkeznek.

A lila-fehérek pénteken játszották le a legutóbbi bajnoki meccsüket, és várakozás felett teljesítve, emelt fővel térhettek haza Mosonmagyaróvárról. Ha végül nem is termett pont számukra, 50 percen át eltüntették a két gárda kerete és költségvetése közötti jelentős különbséget. Rác Sándor hölgykoszorúja számára kötelező lenne az osztálykülönbség érvényre juttatása, ám ehhez hasonlóan szervezett játékra lesz szüksége, mint legutóbb.

Az Eötvös téri csarnokban 18 órakor kezdődő találkozót Paska Dániel és Vastag Sámuel játékvezetők irányítják.