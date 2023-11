A szolnoki 2. Silk Dance nemzetközi légtánc versenyen több olyan 7-8 éves gyereket is indított a Sportolj Békés Megye SE, akik még soha nem mérettettek meg hasonló körülmények között. Bár a szerek felfüggesztése merőben eltér a hazai pályától, sokkal magasabb a terem, ezáltal a hevederek is jobban rugóznak, de a lányok így is rontás nélküli gyakorlatokat mutattak be. A viadalon nem a hazai szövetség szabályai szerint pontoztak, sokkal inkább a művésziességen volt a hangsúly.

Dobogós békéscsabai eredmények. Haladó/profi. Szenior I. Karika: 2. Nagybalázs-Trényi Krisztina. Junior I. Karika: 2. Pelle Luca. Junior II. Karika: 2. Rácz Regina, 3. Kopcsák Lujza. Duó: 1. Kopcsák Lujza, Rácz Regina.

A versenyre Varró Renáta készítette fel a versenyzőket, akinek Bácskay Adél nyújtott segítséget.

A budapesti KIMBA adott otthont annak a Magyar Levegősportok Szövetsége által jegyzett viadalnak, amelyen a versenyengedéllyel még nem rendelkező lányok indulhattak.

A RULES Szabadidős Magyar Kupára a Sportolj Békés Megye SE is számos olyan tanítványt delegált, akik még csak most kóstolgatják a versenyzést. A viadal után minden békéscsabai lány elégedett lehetett, mivel mindenki díjat kapott, összesen öt aranykupát hoztak haza, de született még egy-egy ezüst-, illetve bronzérem is.

Dobogós eredmények. Silk varsity, 7-9 évesek. Kezdő: 1. Kovács Donáta, 2. Ombodi Zselyke. Haladó: 1. Bicski Zselyke. Silk junior A: (10-14 évesek). Haladó: 3. Perecz Lili. Silk junior B (15-17évesek). Haladó: 1. Piros Kata. Silk senior (18 éves kortól). Profi: 1. Nagy Renáta. Karika senior haladó:1. Nagybalázs-Trényi Krisztina.

Kopcsák Lujza és Rácz Regina

Ugyancsak a fővárosban rendezték meg azon légtornászoknak a RULES Magyar Kupát, akik januárban regisztráltak a szövetséghez versenyzőként.

Jobb békéscsabai eredmények. Karika, junior A haladó: 4. Oláh Fruzsina. Karika junior A profi: 5. Kopcsák Lujza. Karika Junior B profi: 3. Rácz Regina. Karika duó, profi: 2. Kopcsák Lujza és Rácz Regina. Silk junior B profi: 2. Bácskay Adél.

– A fentebb említett versenyek szabályai merőben különböznek a jövő májusi magyar bajnokság – egyben kvalifikációs verseny – szabályaitól. – mondta Varró Renáta edző. – Számunkra a fő verseny ez lesz, amit a Magyar Levegősportok Szövetsége szervez. Ezen az egy versenyen múlik, hogy kik vehetnek majd részt az Európa-, illetve a világbajnokságon. Nem titkolt célom, hogy minél nagyobb delegációval vegyünk részt egyesületünkből a magyar bajnokságon, és minél többen szerezzünk kvalifikációt a nemzetközi megmérettetésekre. A következő időszakban erre készülünk gőzerővel, és mindent elkövetünk, hogy megvalósuljon az álmunk. A versenyzőink teljesítményével elégedett vagyok, nagyon büszke vagyok rájuk! Kopcsák Lujza és Rácz Regina duója, Kovács Donáta, Bicski Zselyke, Piros Kata, Nagy Renáta és Nagybalázs-Trényi Krisztina nevét külön is kiemelném, ők azok, akik aranyérmet szereztek a szezon során.