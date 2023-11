Tóth Márton, a bajnokság ötletgazdája és szervezője elmondta, hogy az elmúlt szezonban szereplő Gerendás csapata létszámgondok miatt visszalépett a további küzdelmektől.

– Két Hajdú-Bihar vármegyei település Csökmő és Darvas azonban kérte a bajnokságban való részvételét, így már négy nem Békés vármegyei település – Csökmő és Darvas mellett Körösszakál és Újiráz – vesz részt a bajnokságban.

A földrajzi helyzetet figyelembe véve egy négy-, és három háromcsapatos csoportot alakítottak ki.

– Rendhagyó módon az első fordulóra a Békés vármegyei Amatőr Labdarúgás Napján központi helyen, a Békés Megyei Labdarúgó Akadémián főzőversennyel egybekötve került sor a résztvevők legnagyobb megelégedésére – tájékoztatott Tóth Márton.

Az őszi fordulók mérkőzéseit – két esetet kivéve – a sportszerűség jellemezte. Küzdelmes és többnyire szoros mérkőzéseket vívtak a csapatok a minél jobb eredmény eléréséért. Izgalmas mérkőzésekre van kilátás a tavaszi folytatásban is, hiszen a csoportok első helyezettjei Békéscsabán, az Előre stadionban a Békés Vármegyei Kupa döntőjének napján fogják eldönteni a végső sorrendet.

A kép bal szélén Kürti Sándor, jobbról a harmadik Tóth Márton

– Örvendetes, hogy Darvason, Nagybánhegyesen és Tarhoson az utánpótlás fejlesztése érekében jelentkeztek, mindhárom település résztvevője a Bozsik Intézményi Programnak – tette hozzá a szervező. – Köszönet a települések polgármestereinek, akik minden esetben biztosították a csoportmérkőzések zavartalan, barátságos lebonyolítását.

Tarhoson nagy hagyománya van a labdarúgásnak, egykoron nagypályás felnőtt csapattal is rendelkeztek, a 2008–2009-es pontvadászatban a megyei II. osztályban szerepeltek. Utoljára a 2010–11-es megye hármas kiírásban rendeztek mérkőzést a település pályáján.

Kürti Sándor polgármester egykoron maga is futballozott és ma is nagy szerelmese a focinak. Ezért is kapcsolódtak már az első évben be a kislélekszámú települések bajnokságába.

– Amikor elkezdték szervezni, azonnal a kezdeményezés mellé álltunk. A lehetőségért köszönet a vármegyei labdarúgó szövetség vezetésének – mondta a településvezető. – Fontos közösség összetartó ereje van. A tarhosi tornákon mindig családias a hangulat, főzünk, beszélgetünk, vendégül látjuk a csapatokat, a környező települések jóban vannak egymással. Szükség van erre a bajnokságra, hiszen nagypályás felnőtt és ifjúsági csapatot sem tudunk már összeállítani. Más lett a világ, a futballisták nem tudnak edzésre járni.

Körösnagyharsány

Azért nem mondtak le arról, hogy minél több tarhosi gyereket nyerjenek meg a focinak, bekapcsolódtak a Bozsik Intézményi Programba és ami szintén nagyon fontos, hogy az iskolai oktatást is a községben tudták tartani azzal, hogy a működtetést átvette a római katolikus egyház.

Kürti Sándor elmondta, hogy nagy dolognak tartja, hogy a közelmúltban egy tarhosi származású vállalkozó vásárolt tizenöt (!) garnitúra mezt a tarhosi játékosoknak, vagyis mások is látnak fantáziát ebben a sorozatban.

A négy csoport állása az őszi fordulók után

A csoport: 1. Geszt, 2. Biharugra, 3. Körösnagyharsány, 4. Köröszakál.

B csoport: 1. Csökmő, 2. Újiráz, 3. Darvas. C csoport: 1. Körösújfalu, 2. Bélmegyer, 3. Tarhos. D csoport: 1. Nagybánhegyes, 2. Almáskamarás, 3. Nagykamarás.