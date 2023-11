Jamina SE–Orosházi MTK-ULE 1–2 (0–1)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 70 néző. Vezette: Kovács Antal.

Jamina: Démusz – Horváth M., Leszkó, Kardos, Kovács I. (Gál), Bogár, Murvai (Simon D.), Dankó, Szaszák (Lipták-Pikó), Bencsik, Ökrös. Edző: Varga Péter.

Orosháza: Bordás – Szabó Ákos, Kasuba, Harangozó, Babolek (Gedó), Burai, Papp M., Darida, Bónus (Kasik), Miszlai, Szarvas. Edző: Buza Barnabás.

Gólszerző: Bencsik (74.), ill. Miszlai (32., 69.). Jó: Bencsik, Kardos, Murvai, Leszkó, ill. Miszlai, Kasuba, Szabó Ákos, Szarvas.

A mély talajú pályán az első félidőben meddő mezőnyfölényben játszó Orosháza egy szöglet utáni fejessel szerzett vezetést. Szünet után bátrabb támadójátékra váltott a hazai csapat, egy kontra végén mégis a vendégcsapat duplázta meg az előnyét. Gyorsan visszajött azonban a Jamina, amely méltó ellenfele volt a jó képességű ellenfelének és végig nyitva tartotta a meccset.

Varga Péter: – Bár a játékosaim szomorúak, de ez a mérkőzés teljesen más képet mutatott, mint amikor Orosházán úgy mentünk ki, hogy kevés kapott góllal ússzuk meg. További pozitívum, hogy végig egyenrangú ellenfelek voltunk és pontot érdemeltünk volna. Büszke vagyok a csapatomra, építkezünk tovább.

Buza Barnabás: – Nagyon mély talajú pályán, jó hozzáállással és Miszlai Laci extra teljesítményének köszönhetően kényelmesen szereztük meg a három pontot és csak a különbség volt kérdéses. A bajnokság őszi részét letudtuk, a kupában azonban még akad dolgunk jövő héten.

V. P.

Mezőhegyesi SE–Szeghalmi FC 3–4 (1–0)

Mezőhegyes, 100 néző. Vezette: Bozó Norbert.

Mezőhegyes: Varga P. – Jámbor, Papp M., Zsilák, Isaszegi M., Faragó, Czene Z. (Pálhidai), Isaszegi B. (Czene P.), Oszlács, Boros, Karancsi. Csere: Szabó I., Rotár, Barta-Vámos, Pálhidai, Czene P. Edző: Ács Levente.

Szeghalom: Vastagh – Tatár, Vincze, Csikós (Radics, Kardos), Darányi, Vágási, Polonio-Guerreiro (Kasza), Mészáros, Komódi, László, Takács. Edző: Oláh Ferenc.

Gólszerző: Isaszegi M. (40., 90.), Papp M. (76.), ill. Radics (50.), Darányi (60.), László (78.), Kardos (92). Jó: Isaszegi M., Papp M., Jámbor, ill. Vastag, Tatár, Darányi, László, Radics.

Az első félidőben nagy fölényben játszott a hazai csapat, de sorra kihagyta a helyzeteit. Szünet után a jól kontrázó vendégcsapat jól értékesítette a lehetőségeit és megszűrte a hazai akciókat. Látványos végjáték alakult ki, pró-kontra nagy lehetőségekkel és ebből a szerencsésebb vendégek jöttek ki jobban.

Ács Levente: – Saját magunkat vertük meg a mai játékunkkal.

Oláh Ferenc: – Rossz felfogásban és gyengén játszottunk az első félidőben, a fordulás után viszont fantasztikusan küzdöttünk és futballoztunk. Végre a régen várta Fortuna is mellénk szegdődött. Gratulálok a Mezőhegyes őszi teljesítményéhez!

Perlaki János

Nagyszénás SE–Szarvasi FC 2–3 (1–2)

Nagyszénás, 80 néző. Vezette: Fekete Zoltán.

Nagyszénás: Lévai – Godár (Kálmán), Kovács L. (Simon L.), Kókai, Kukovecz, Gazsi, Szlovák, Márk, Nagy M., Nagy Sz. D., Sebők. Edző: Juhász Norbert.

Gábor.

Szarvas: Kasik – Zahorán, Pilán M., Máté, Palik, Magyar (Czvalinga), Simon R., Kovács Zs. (Bány), Furár, Zima, Barna. Edző: Sajben Gábor.

Gólszerző: Nagy Sz. D. (27.), Gazsi (75.), ill. Kovács Zs. (4.), Barna (37.), Simon R. (50.). Kiállítva: Simon R. (60. – második sárga lap). Jó: Szlovák, Nagy M., ill. Máté, Pilán M., Zima, Czvalinga, Kovács Zs.

A korai gól nem fogta meg a hazai csapatot és többször is csak az utolsó pontatlan passzok miatt nem egyenlített előbb. Miután ez megtörtént, továbbra is nyílt játék folyt, a szünetre pedig újra a Szarvasnál volt az előny egy kapusról kipattanó labda bekotrásával. A második félidei szép Simon találat eldönteni látszott a mérkőzést, de a kiállítás visszahozta a szénási reményeket. Jött is a szépítés, a hátralévő időben viszont több gól már nem született, pedig mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei rá.

Juhász Norbert: – Elkerülhető gólokat kaptunk az első félidőben, a játék összképe alapján a döntetlen reálisabb lett volna.

Sajben Gábor: – Az elkerülhető kiállításig jól játszottunk, uraltuk a mérkőzést. Nem sikerült idő előtt lezárni, de így is megérdemelten nyertünk. Jó pihenést kívánok a játékosoknak, és sok sikert a szénási csapatnak!

Asztalos Gábor

Gyomaendrődi FC–Gyulai TFC 0–4 (0–3)

Gyomaendrőd, 70 néző. Vezette: Bakos József.

Gyomaendrőd: Rohony – Farkasinszki (Munkácsi), Piss, Lénárt, Kovács A., Pásztor, Berta (Soczó), Hunya, Molnár T., Hanea, Gellért M. Edző: Karászi László.

Gyula: Füstös – Szabó V., Dajcs, Nagy S., Zabari (Kukla), Szabó P. (Varga J.), Trescsula (Varga T.), Katona (Repisky), Bojtos (Zsilák), Borbély Zs., Tanner. Edző: Brlázs Gábor.

Gólszerző: Tanner (14. – 11-esből), Bojtos (20.), Molnár T. (45. – öngól), Repisky (68.). Jó: Kovács A., Lénárt, Pásztor, ill. Nagy S.

Kezdetektől domináltak a szervezett vendégek, az első góljukra sem kellett sokat várniuk, amit egy magabiztosan értékesített büntetőből szereztek. Majd egy centerezést követően, végül egy öngóllal növelték az egy előnyüket. A vendégek a számukra megnyugtató első félidőt követően vissza is vettek a lendületből. Ennek ellenére a kapujuk nem forgott veszélyben, így végül megérdemelt gyulai győzelem született, jó játékvezetés mellett.

Karászi László: – Nem igazán sikerült megnehezíteni a listavezető dolgát. Az első körös meccshez mérten nem voltunk elég masszívak, és ezt sajnos a Gyula megbüntette.

Brlázs Gábor: – Rengeteg helyzetet hagytunk kihasználatlanul, de így is magabiztosan nyertük meg a meccset, a sportszerűen küzdő hazaiak ellen.

Vinkovics Attila

Következik

15. forduló. Március 2., szombat, 14.30: Gyomaendrődi FC–Szeghalmi FC, Jamina SE–Mezőhegyesi SE, Békéscsaba 1912 Előre II.–Orosházi MTK-ULE, Szarvasi FC–Medgyesbodzás SE, Gyulai TFC–Nagyszénás SE.

Mesterlövészek

14 gólos: Babolek Zoltán (Orosháza)

13 gólos: Tanner Gergő (Gyula)

10 gólos: Furár Róbert (Szarvas), Miszlai László (Orosháza)

9 gólos: Hanea Márkó (Gyomaendrőd), Isaszegi Máté (Mezőhegyes), Ökrös Dávid (Jamina SE)

8 gólos: Varga József-Dominik (Gyula)

7 gólos: Huszár Gergő (Orosháza), Ilyés Tamás (Békéscsaba II.), Sebők Martin (Nagyszénás)

6 gólos: Bojtos Tamás (Gyula), Nagy Szabolcs Dávid (Nagyszénás), Papp Márton (Mezőhegyes), Szabó Zsombor (Gyula)

5 gólos: Bány Bence (Szarvas), Mágocsi Bence (Békéscsaba II.),