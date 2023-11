A fürdővárosi lányok mindkét félidőt megnyerték a vártnál nagyobb ellenállást kifejtő riválisukkal szemben.

Gyulai Amazonok–Szolnoki MÁV UFC 4–1 (2–1)

NB II.-es női mérkőzés. Gyula, 60 néző. Vezette: Bálint D.

Gyula: Szűcs (Kósa) – Szappanos, Kajári, Lovas, Czirók (Nagy K.), Hack, Kurai, Mezei (Kurta), Molnár K., Komlósi, Pintye (Danics). Edző: Molnár Zoltánné.

Gólszerző: Pintye (5., 50.), Komlósi (7.), Kurai (54.), ill. Medgyes (42.).

Remekül kezdtek a házigazdák, Pintye Vivien és Komlósi Anna hét perc alatt két góllal büntette a Tisza-partiak kezdeti bizonytalanságát. A vendégek később felvették az üzemi hőfokot, és a szünet előtt szépíteniük is sikerült a kissé elégedett hazaiakkal szemben. A gyulaiaknak jól jött a szünet, használtak az edzői utasítások, és újból gólerős kezdést mutattak be, amivel döntésre is vitték a találkozót.

Molnár Ágnes megbízott edző: – Jól kezdtünk, hamar sikerült két gólt is szerezni. Úgy gondolom, játékban sokat léptünk előre, azonban a gólszerzési lehetőségeinkkel nem sáfárkodtunk túl jól.

A bajnokság állása 9 forduló után: 1. Bp. Honvéd 27 pont, 2. Újpest FC 24, 3. Eger SE 20, 4. Nyíregyházi SFC 19, 5. Lőrinci KSE 18, 6. Gyulai Amazonok 15, 7. FC Hatvan 14, 8. Arany Bácska 7, 9. Kazincbarcika SC 7, 10. Szolnoki MÁV UFC 4, 11. BVSC-Zugló 3, 12. Somoskőújfalu KSE 0.

Képalá: Komlósi Anna találatával gyorsan magabiztos előnyre tettek szert a gyulaiak. Fotó: Tóth László



11. 07. 13-as