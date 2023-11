Az előzetes nevezések alapján az öt békéscsabai versenyzőnek négy éremre volt esélye, amiből Fekécs Gergő tökéletes hat gyakorlatának köszönhetően öt lett.

– Garamvölgyi Kasszandra kezdett szombaton, aki az 55 kg-os súlycsoportban utolsó éves serdülőként versenyzett a felnőttek között, célunk az ezüstérem megszerzése volt – kezdte visszatekintését Bökfi János, a csabaiak edzője – Nagyon jól, három sikeres szakítással – 60, 63 és 64 kg-os – kezdtünk, amivel szinte bebiztosítottuk az összetett ezüstérmet. Lökésben biztonsági 74 kg-al már meg is lett a tervezett medál, így 79-re emeltettünk, azzal a céllal, hogy országos csúcsig jutunk. Kis technikai hiba miatt azonban rontott, nem is javítottunk, hanem a 82 kg-os országos csúcsra mentünk rá (81 kg régi csúcs, amit Kasszandra tart – a szerző)), de ez is kifogott rajta. Szép zárása lett volna serdülő korosztályos időszakának, de 2023-ban így is tizenhatszor javított országos csúcsot.

A fiúknál Fekécs Noel az 55, Fekécs Gergő a 73 kg-ban vetélkedett.

– Mindketten nagy küzdők. Noel szakításban 65, 70, majd 75 kg-al egyéni csúcsig jutott – folytatta a szakember. – Lökésben biztosító gyakorlattal 90 kg-al kezdtünk azért, hogy legyen összetett eredményünk, majd kis súlycsoportú versenyző létére bevállalt egy 10 kg-os emelést, így 100 kg-al egyéni összetett eredménye lett. Harmadik gyakorlatával már a serdülő országos csúcsra ment, ami 105 kg, de sajnos a kilökés közben megszédült és összeállás közben leejtette a súlyt, de így is meglett a bajnoki cím!

Fekécs Gergőnek az egyik legnépesebb súlycsoportban kellett küzdenie.

– Nagyon stabil három szakítást mutatott be (90, 93, és 96 kg) amivel 5 kg-os előnyt szerzett kecskeméti vetélytársa előtt, amit még növelni is tudott lökésben ahol szintén három jó gyakorlatot mutatott be (120, 125 és 130 kg, így stabilan szerezte meg a harmadik helyezést összetettben.

A 87 kg-ban Mitykó Veronika, a 96-ban Nagy Zsolt is az aranyérem megszerzését vette célba.

– Zsolt jól kezdett, a 122 kg-os szakítás nem okozott gondot – mondta Bökfi János. – Nyíregyházi ellenfelével, Dobival szoros csatát vívott, aki 125 kg-ra emelt, amit meg is csinált. Zsolttal a 127 kg-ra mentünk, ezt viszont elkapkodta. Nem javítottunk, mivel ellenfele a 128 kg-ra ment, de ő is rontott. A tanítványom felszívta magát és megcsinálta a 128 kg-t, így lett 3 kg előnyünk a lökés előtt, ahol már nem nekünk kellett kockáztatni. Tartottuk az előnyünket és a 150 kg után a 156-ot is teljesítette, ellenfelét 160-ra kényszerítve, ám ez a súly már meghaladta a tudását, így Zsolt lett a súlycsoport bajnoka. Megpróbálkozott a 160 kg-al, ami országos ifi csúcs lett volna, de neki sem sikerült, ám ez az eredmény a hosszú, kemény, de sikeres idényzárásnak így is tökéletes volt. Mitykó Veronikával a fő célunk az egyéni csúcsjavítás és egy kemény felmérés volt a decemberi dohai kvalifikációs világkupa előtt. Szakításban azért biztosítottunk, a 93 kg-ot könnyedén is teljesítette, majd emeltetés után a 98 kg-ot egy amatőr hiba miatt elrontotta. Rámentünk a 100 kg-ra, amit simán meg is csinált. Lökésben a 107 kg-os kezdés után a 112 és 115 kg-os súlyt is teljesítette, amivel lökésben és összetettben is egyéni csúcsot ért el és persze bajnok is lett.

Bökfi szerint szépen haladnak a 220 kg-os összetett eredmény felé, ami nagyon kell az olimpiai kvalifikációs esélyek életben tartásához.

A bajnokság krónikájához tartozik még, hogy az immár tatabányai színekben versenyző Fekécs Szilárd 130 kg-os szakítással, 170 kg-os lökéssel győzött a 81 kg-os kategóriában. Ezzel az eredménnyel a magasabb súlycsoportokban is a dobogó legmagasabb fokára állhatott volna.