Körösladány MSK–FC Dabas 1–0 (0–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Körösladány, 150 néző. Vezette: Dobai János (Aczél Tibor, Szabó Richárd)

Körösladány: Selmeczi-Tóth – Papp Zs., Raducu, Wéber, Bakk – Ruzsa (Talpalló N., 62.), Krajcsó (Jánovszki, 70.) – Pusztai, Zelenyánszki, Czirok – Malkócs.

Dabas: Berta – Kotroczó, Mayer, Zsuppán, Dudás – Forgács, Molnár B., Kiss Á., Kristóf – Lettner, Józsa. Vezetőedző: Tóth László.

Gólszerző: Czirok (49.). Kiállítva: Dudás (76. – utolsó emberként szabálytalankodott), Molnár B. (86. – második sárga lap).

A hazai együttes lépett fel támadólag, de túlságosan is siettette a játékot, ezért a befejezések nem sikerültek, pedig Cziroknak volt két ígéretes lekészítése, amiről lemaradtak a társak. A második félidőt jól kezdték a házigazdák, a 49. percben Malkócs passzát könnyű helyzetből Czirok értékesítette. A folytatásban is nagy nyomás nehezedett a vendégekre, akiket több esetben is a kapusuk tartott meccsben. A Dabasnak egy szöglet után volt lehetősége egyenlíteni, de a kapuvas a ladányiakkal volt. A 76. percben Papp Zsolt lépett volna ki ziccerben, de Dudás buktatta, amiért villant a piros lap számára. A vendégek innen már az eredmény tartására törekedtek, amit kilenc emberrel is sikerült megoldaniuk, mert a végén a második sárgáját begyűjtő Molnár Bence számára is idő előtt véget ért a találkozó.

Jó: Raducu, Czirok, Malkócs, ill. Berta, Lettner.

Ekker Attila:

Az elsődleges célunkat, a három pont begyűjtését elértük, viszont pontosabb befejezéssel hamarabb is lezárhattuk volna a meccs érdemi részét.

l. L.

További eredmények: Vasas II.–Bp. Honvéd II. 1–2, Szeged II.–BKV Előre 1–2, Pénzügyőr–Kecskemét II. 2–1. Hódmezővásárhely–Martfű 2–0, Szolnok–Monor 3–1.