Swietelsky-Békéscsaba–Fatum-Nyíregyháza 1:3 (-17, 20, -28, -22)

Extraliga alapszakasz, 1. forduló, Békéscsaba. Vezette: Szabó, Horváth.

Békéscsaba: Strumilo 2, Stepanenko 14, Bodnár 5, Pintér 11, Aydinogullari 3, Stanchulova 5. Csere: Molcsányi (libero), Glemboczki 16, Kump 7. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Nyíregyháza: Jeremic 14, Földi 3, Kocic 21, Da Mata Galvo 3, Lászlop 7, Antivero Salinas 8. Csere: Tóth (libero). Vezetőedző: Tomás Varga.

Elkezdődött az Extraliga 2023/2024-es idénye, a csabai csapat pedig rögtön egy rangadóval indított, hiszen régi riválisuk, a Fatum-Nyíregyháza látogatott a Békéscsabai Városi Sportcsarnokba, ahol kiváló hangulat uralkodott. Tóth Gábor a mérkőzés előtt elmondta, hogy mindenki készen áll a bevetésre, a vezetőedző a Dominika Strumilo, Margarita Stepanenko, Bodnár Dorottya, Pintér Andrea, Cansu Aydinogullari, Iveta Stanchulova kezdő hatost küldte pályára, a csapatkapitány Molcsányi Rita volt a libero – írta a brse.hu.

Vendégponttal indult a találkozó, amire gyors három találattal reagáltak a hazaiak, remek centertámadásokkal bontották a nyíregyi védelmet, majd Bodnár révén megszületett a szezon első csabai ásza is! 7:4-nél szenzációs labdamenetet zártak le Pintér blokkjával, viszont a nyitásokkal hadilábon álltak, ami miatt közel tudott maradni a Fatum. Az 5:0-s roham után Tóth Gábor időt kért, de így is öt pontra hizlalták előnyüket a vizitálók, úgyhogy 12:17-nél jött az új timeout. Glemboczki Zóra új lendületet hozott a játékba, azonban a hibák így sem tűntek el. A nyíregyiek pontosabban, határozottabban nyitottak, ami megpecsételte a játszma sorsát, a hét szettlabdájukból pedig rögtön a legelsőt kihasználták.

A második felvonás már jóval szorosabban alakult, Glemboczki vezérré lépett elő és a csabaiak blokkmunkája is az előző játszma elejét idézte. Sikerült négy egységgel meglógni, de ezt villámgyorsan kiradírozta a Nyíregyháza, kezdhették elölről a szökési kísérletet. Kump Alíz is megszerezte első pontját, ám a támadások továbbra sem voltak túl pontosak, és ezt tette szóvá Tóth Gábor is 16:16-nál. Ez az időkérés igencsak hatásosnak bizonyult, ugyanis sikerült meglógni négy egységnyivel közvetlenül a végjáték előtt, később pedig Glemboczki újabb jó megoldásával öt szettlabdához jutott a BRSE, amik közül a másodikat Aydinogullari értékesítette.

Egy ideig kettesével estek a pontot a harmadik etap elején. Fokozatosan kapaszkodtak vissza a hazaiak, majd 7:8-nál egy 8:2-es sorozattal robbantottak, úgyhogy 17:11-nél Tomás Varga is magához hívta övéit. Ez megadta nekik a lendületet, zsinórban hat ponttal sokkoltak és egalizáltak, nagyon kellett ekkor Kump Alíz pontos támadása. Ez a hajrá extra szoros küzdelmet hozott, a végletekig kiélezett végjátékot aztán a vendégek az ötödök játszmalabdájukkal és a 30. pontjukkal tudták lezárni.

Ez a helyzet mintha felszabadulttá tette volna a lányokat, akik komoly elánnal vetették bele magukat a negyedik szakaszba és 8:2-es villámrajtot vettek. Aztán a szabolcsiak rendezték a sorokat és apránként elkezdtek közelebb lépkedni, Tóth Gábornak ismét fejmosást kellett tartania 13:11-nél, majd ezt megismételte 16:14-nél, de a következő két pontot is a Fatum szerezte, 17:18-nál pedig már náluk volt a spicc. 19:19-es állásnál borzasztóan hosszú labdamenetet húztak be, amit egy újabb pontatlanság követett, nem tudott a BRSE lendületbe kerülni. Sőt, 20 fölött már a Nyíregynél volt a momentum, amely három meccslabdát is kiharcolt, s a másodikat megoldották a vendégek.

A sok hibánknak és a gyenge nyitásfogadásnak köszönhetően három ponttal távozott Békéscsabáról a Fatum-Nyíregyháza. A BRSE először kedden javíthat a TFSE otthonában a Magyar Kupában, a jövő héten pedig Kaposváron folytatják az Extraligát.