A Békéscsaba értékes diadalt aratott a 3. fordulóban az Alba Fehérvár otthonában, ám az a két pont akkor ért volna igazán sokat, ha a legutóbbi hazai Vasas elleni ütközetet megnyeri. Örömtáncot a fővárosiak lejthettek, a csabaiak pedig az elveszített pontok mellett csapatkapitányuk elvesztése miatt is szomorkodhattak. Giricz Laura az utolsó másodpercekben szenvedett térdsérülést és várhatóan három hónapig nem állhat csapata rendelkezésére.

Debrecenben senkinek sem könnyű játszani, tavaly csak a Győr és a Fradi tudott ott nyerni. Idén a Vasast 31–23-ra, a Dunaújvárost 31–19-re múlták felül hazai környezetben, ezenkívül Székesfehérváron 8, a NEKA otthonában 11 góllal tudtak diadalmaskodni, így veretlenül az FTC mögött a 2. helyen állnak a bajnokságban. A BL-ben már nem remekel ennyire Szilágyi Zoltán csapata, csak a svéd Sävehof-ot győzték le, a Győrtől, a dán Odensétől, és a német Bietigheimtől vereséget szenvedtek.

Az új szezonnak öt új játékossal, a holland beállós Tamara Haggertyvel, a svéd jobbátlövő Elinore Johanssonnal, a jobbszélső Grosch Viviennel, a beálló Juhász Katával és a horvát kapus Gabrijela Bartuloviccal vágtak neki.

Az előző bajnoki kiírásban Debrecenben 30–22-re, Békéscsabán 36–20-ra nyertek a hajdúságiak.

– Giricz Laura kiesése, illetve egy szem irányítónk, Román Dorina hiányában szó szerint újratervezés zajlik, próbáljuk a jelen helyzethez igazodóan újra felépíteni a gárdát, hiszen muszáj valahogy megoldani a csapatjátékot az ő hiányukban is – beszélt az ENKSE honlapján Rác Sándor, a csabai együttes vezetőedzője. – A debreceniek legfőbb erénye a masszív védekezés, támadásban pedig mozgékony, válogatott játékosokkal ostromolnak a középső posztokon. Részletesen kielemezzük ellenfelünket és a nehézségek ellenére is próbáljuk majd minél jobban eltüntetni a két gárda közötti különbséget. Szeretném ha minél hamarabb visszatalálnánk arra az útra, amit az Alba elleni meccsig jártunk és ismét magabiztosabban kézilabdáznánk. Jobban kell forgatnom a gárdát, de bízom benne, hogy pont ezért is egységes csapatként minél tovább fel tudjuk majd venni a versenyt a hazaiakkal. Tudom, hogy szurkolóinknak is mindig fontos ez a derbi, éppen ezért mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy úgy mint Győrben, itt is szoros eredményen tartsuk, ha lehet egészen a végjátékig a mérkőzést.

A mérkőzést a Benya-Hantos Dorina, Kovács Kamilla bírópáros vezeti.