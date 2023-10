Az eseményre hét klub nevezte döntően 7-12 éves fiataljait, de akadt olyan versenyszám is, amit egy-két évvel idősebbeknek írtak ki. Fiatalokról lévén szó, elsősorban 25 és 50 méteres számokban mérhették össze tudásukat. Megyénkből a Békéscsabai Előre Úszó Klub, az Orosházi Úszó Egyesület, a Szarvasi Úszó Sport Egyesület, a Tótkomlósi Úszó Egyesület állított ki fiatalokat.

A versenybíróság elnöke, Darida András, aki egyben a Szarvasi Úszó Sport Egyesület alapító elnöke elmondta, hogy valamivel több mint 120 fiatal lépett rajtkőre a Körös-parti városban az egynapos viadalon: – Korábban, egészen 2019-ig rendszeresen szerveztünk utánpótlás versenyeket, majd jött a Covid-időszak, ami alatt leállt minden. Egészen napjainkig szünet volt a szarvasi viadalokban, idén azonban újjáélesztettük az eseményt. Most ismét gondolkodunk azon, hogy legyen egy tavaszi és egy őszi versenyünk, hiszen egyre izmosabb az egyesületünk. Manapság már százharmincnál is több gyerek jár rendszeresen Zalán Csaba edző vezette tréningekre. Az, hogy egyre népesebb a gyereksereg, nagyban köszönhetjük az Úszó Nemzet Programnak, ami komoly támogatással jár, ez segítette a létszámbővítésünket. Remélem, a jövőben ismét többet fognak hallani az szarvasi úszósportról, annál is inkább, mert nagyon szívesen járnak a gyerekek az edzésekre.

Papp Szilvia, a békéscsabaiak edzője 11 tanítványával érkezett a Körös-parti városba, és így foglalta össze az egynapos verseny tapasztalatait: – A jó hangulatú megmérettetésen számos remek úszást láttam fiataljainktól. A tapasztaltabbak 50, a többiek 25 méteres távokon mérték össze tudásukat. Akadtak szép teljesítmények, viszont láttam javítandó hibákat is. Úgy gondolom, a versenyen való részvételünk mindenképp inspiráló volt a gyerekek számára, hiszen mindenki elért dobogós helyezést.