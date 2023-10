Az utóbbi években rendre a NEKA volt az egyik csapat, amelyikkel nagy csata folyt a bennmaradásért. Akadémiai csapatról beszélünk, így sűrűn cserélődik a játékoskeret, ebben az évben tizenegyen távoztak a Balaton-partiaktól és hatan érkeztek erősítésként az utánpótlásból felkerült játékosok mellé. Siófokról a kapus Csapó Kincső, a balszélső Wald Kíra és a balátlövő Lapos Laura. A beálló Győri Viktória Szombathelyről, a jobbszélső Miklós Kitti Egerből és a szintén beállós Matucza Gabriella Dunaújvárosból tette át a Balaton-partjára a székhelyét. A lila-fehér klubból induló Bohus Bea helyett ettől az évtől a Békéscsaba felnőtt kispadját egykor már szintén koptató Bakó Botond irányít.

A NEKA ugyan tavaly kiesett az élvonalból, de mivel a Siófok indulását licence híján nem engedélyezték így a bogláriak újra lehetőséget kaptak az NB I.-ben. Négy ponttal rendelkeznek jelenleg, és a 10. helyen állnak, a Dunaújvárost (26–21) és az újonc Kozármislenyt (30–26) győzték le. Otthonukban ősszel csupán a Debrecen tudta a csapatukat legyőzni. Legutóbb Budaörsön játszottak egy szoros találkozót, amit végül 29-25-re a hazai csapat nyert meg.

A békéscsabaiak jelenleg kátyúban vannak, hiszen az Alba Fehérvár otthonában aratott sikert követően a Vasas, legutóbb pedig a Dunaújváros együttesével sem bírtak.

Nem vitás, hogy rendkívül fontos ütközet vár szombaton a 11. helyen álló lila-fehérekre, akik legutóbb márciusban 26–21-re legyőzték a boglári csapatot (az őszi találkozót ugyanilyen arányban elveszítették), bár a két gárda egymás elleni mérlege a NEKA-nak kedvez, az eddigi hét tétmérkőzésükből csupán kétszer nyert csak az Előre NKSE, amely Balatonbogláron most győzhet először.

Gyimesi Kitti, a Békéscsaba legrutinosabb játékosa szerint nincs más választásuk, mint így, vagy úgy, de legyűrni a bogláriakat.

– Most tényleg az az összecsapás, amit egyszerűen meg kell nyernünk – mondta a 29 éves, csorvási nevelésű, sok nagy csatát megélt védőspecialista a klub hivatalos honlapján. – Ettől függetlenül lesz azért egy ellenfél is a pályán, amely bár jócskán kicserélődött az előző szezonokhoz képest, azért a csapat játékfelfogása semmiben sem tér el a tavalyitól. Ugyanúgy fiatalok, szintén rendkívül gyors játékot játszanak, egy az egyben nagyon kellemetlenek, mert kiválóan cseleznek és alighanem önbizalom terén is igencsak jól állnak, főleg hazai pályán. Nekünk meg eddig kicsit mumusunk volt az a balatonboglári csarnok, de épp itt az ideje, hogy ezt a rossz sorozatot is megállítsuk szombaton.

Gyimesi Kitti úgy látja, hogy leginkább fejben kell igazán erősnek lenni.

– Fontos magunk mögött hagyni az elmúlt mérkőzések kudarcát, és mindent megtenni azért, hogy visszataláljunk a Székesfehérváron és az azelőtti meccseken mutatott játékunkhoz. Természetesen sokkal koncentráltabban is kell kézilabdáznunk, elől javítani a helyzetkihasználáson, hátul pedig sokkal masszívabb falat kell képezni és jobban besegíteni egymásnak védekezésben. Meg persze kapusteljesítményben is javulnunk kell, szóval szinte a játék minden elemében többet kell nyújtanunk a győzelem érdekében. Mert most ez a legfontosabb, hogy mentálisan visszaerősödjünk, és elhiggyük magunkról, hogy meg tudjuk oldani ezt a fontos feladatot és haza tudjuk hozni a pontokat.

A balatonboglári NEKA Csarnokban szombaton 17 órakor kezdődő mérkőzést a Dáné Rita, Marton Zsófia kettős vezeti.