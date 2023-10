A Dunaújváros dominált az első három-négy percben, amely két góllal ellépett. Aztán gyorsan fordult a kocka, a sérüléséből visszatérő Román Dorina góljaival egy 3–0-s széria után már a Csaba vezetett. Hektikus volt a mérkőzés, a 9. percben már ismét az újvárosiaknál volt az előny, sőt, miután a csabaiak a második hetesüket is kihagyták, már hárommal vitt a vendég. A csabaiak gólfelelősének, Marija Lanistaninnak 14 perc kellett, hogy belője első gólját. Mindezzel együtt sem tudott átlépni az árnyékán a csabai együttes, amely lőtávolban ugyan, de futott az eredmény után. A 19. percben 9–11-nél időt is kért Rác Sándor edző. Csapata azonban nagyon idegesen kézilabdázott, hibát-hibára halmozott és a mozgékony, gyors újvárosiak pedig büntettek. Három perc kellett, hogy a magára találó Lanistanin vezérletével egy hármas rohammal újra egyenlővé tegye az állást az Előre NKSE, ekkor már Rapatyi Tamás edzőn volt a sor, hogy időt kérjen. Az utolsó négy perc viszont a vendégeké volt, akik végül Horváth Petra találatával mehettek egygólos előnnyel pihenőre.

A második félidőben is megszenvedett vendégével a Békéscsaba. Sok volt a labdaeladás, így a 38. percben ismét Rác Sándornak kellett magához hívni tanítványait. A csabaiak szerencséjére a fehér mezes látogatók is gyakran elrontották a támadásaikat, ezért is tudták tartani a lépést Gyimesiék. A liláknál a fiatal Madera-Domokos két bravúrt is bemutatott, de ez is kevésnek bizonyult, mert a túloldalon kimaradtak a ziccerek, így az 50. percben az eddigi legnagyobb, négygólos vendégelőnyt mutatott az eredményjelző, a csabai tréner újfent időt kért. A hazaiak ezután kettős emberelőnybe kerültek, de ezt az esélyt is elpuskázták, amikor túlbonyolítottak egy támadást, az ellenakcióból pedig gólt kaptak. Teljesen szétesett a Békéscsaba, és már 5 perccel a vége előtt eldőlt a mérkőzés.

A viharsarki csapat a második nagyon fontos rangadóját is elbukta.

TAPPE-Békéscsabai ENKSE–Dunaújvárosi Kohász KA 26–29 (15–16)

NB I.-es női kézilabda-mérkőzés. Békéscsaba, 800 néző. Vezette: Bíró Á., Kiss O. Békéscsaba: Pásztor – Horváth G. 4, Lanistanin 10 (3), Gyimesi 3 (2), Bencsik 1, Mayer, Szondi 2. Csere: Szabó D., Madera-Domokos (kapusok), Román 6, Kukely K., Aranyi, Termány, Török F. Vezetőedző: Rác Sándor.

Dunaújváros: Oguntoye – Agócs 4, Trawczynska 5 (2), Szalai B. 3, Paróczy 2, Horváth P. 3, Krupják-Molnár 4. Csere: Wéninger (kapus), Nick 2, Bouti 2, Gajdos 1, Borgyos 3, Moreno. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

Kiállítások: 2, ill. 10 perc. Hétméteresek: 9/5, ill. 2/2.

Az eredmény alakulása. 4. p.: 2–4. 8. p.: 5–4. 14. p.: 7–10. 15. p.: 9–10. 21. p.: 9–12. 24. p.: 12–12. 28. p.: 14–15. 38. p.: 18–20. 42. p.: 21–21. 50. p.: 23–28.