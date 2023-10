Szünet után is élvezetes, jó iramú játékot láthatott a publikum, a vendégek pillanatra sem álltak le. Ennek lett a hozománya a 69. percben az egyenlítés is. Egy felívelt labdánál Albert kezét érintette a labda, amiért büntető és sárga lap járt. Mivel a védőnek ez már a másik kártyája volt, kiszállt a játékból, a tizenegyest pedig Molnár János váltotta gólra, erős lövést küldve a jobb sarokba. Tíz emberrel sem állt be védekezni a Békéscsaba, de a fővárosiak is a maradék két pontra hajtottak. A 90. percben meg is kapták erre az esélyt Szilágyi Sándortól. Hodonicki akart felszabadítani a tizenhatoson belül, de a Viharsarokban nem éppen közönségkedvenc sípmester szerint a labda mellet az ellenfél lábát is eltalálta. Az újabb büntetőt Molnár János ezúttal a bal felsőbe varrta és ezzel az ESMTK a győzelmet is megszerezte a Kórház utcában.

Jó: Bora, Hodonicki, Póser, ill. Molnár J., Slezák, Jeszenszky.

