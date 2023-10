Shotokan karate Az ob-ra 8 klub 68 nevezést adott le.

A versenyt a VIII. Dan-os Sensei Csákvári László főbíró nyitotta meg, majd a szövetség vezetője, a rangidős magyar karate mester, Sensei Sáfár László (X. Dan) szólt a versenyzőkhöz. Kiemelte a karate jelentőségét, azt, hogy közösségformáló szerepe van, és az egyéni fejlődésen túl fontos helye van a versenyzésnek is. A Békés Megyei Harcművész Szövetség elnöke, Shihan Gregor László (VIII. Dan) is köszöntötte a megjelenteket. A kritikus szemléletű Sensei Sáfár László szerint a bemutatott formagyakorlatok és küzdelmek az övfokozatoknak megfelelőek voltak. A Sensei Farkas András (VII. Dan) vezette JALTE mint rendező is helytállt. Az ob-n a vármegyei harcosok összesen 10 arany, 12 ezüst és 10 bronzérmet szereztek.

Békés vármegyei eredmények. Formagyakorlat (kata). +18 éves korosztály, A kat.: 1. Torma Béla (Heian Karate Egyesület, Gyula), 2. Frankó-Zahorán Kitti (Békéscsabai JALTE), 3. Sáfár Gyula (Heian KE). +18 évesek, C csoport: 2. Palásti Petra, 3. Gulyás István (mindkettő JALTE). 13-16 évesek: 1. Tamás Zita, 2. Cseresznyés Noémi (mindkettő Heian KE), 3. Borzsák Bálint (Gyulai KE). 11-12 évesek, B kat.: 1. Baracsi Zalán (Kohai Shotokan KE), 2. Kurtics Zalán (JALTE), 3. Selmeci Júlia (Gyulai KE). C kat. Fiúk: 1. Csibi-Bagi Trisztán 2. Ardelean Zsombor, 3. Csóka Milán (mind Kohai Shotokan KE).

Leányok: 1. Ecker Gerda, 2. Árgyelán Dóra (mindkettő Kohai Shotokan KE), 3. Gulyás Adrienn (Békéscsabai JALTE). 9-10 évesek, C kat: 1. Szabó Imre (Kohai Shotokan KE), 2. Farkas Péter (JALTE), 3. Gál Zalán (Kohai Shotokan KE). 6-8 évesek: 1. Bene Magor (Kohai Shotokan KE).

Csapat formagyakorlat, gyermek, B csoport: 2. Heian KE (Tamás Zita, Gombos Andrea, Cseresznyés Lea), 3. JALTE (Lipcsei Liliom, Farkas András Botond, Kurtics Zalán).

Gyermek C: 1. Kohai Shotokan KE (Bene Magor, Ardelean Zsombor, Csibi-Bagi Trisztán).

Küzdelem, (kumite). +18 évesek: 1. Torma Béla, 2. Frankó-Zahorán Kitti, 3. Gulyás István. 13-16 évesek, B. Fiúk: 1. Borzsák Bálint, 2. Dobra András (mindkettő Gyulai KE). Leányok: 2. Cseresznyés Noémi, 3. Gombos Andrea (Heian KE). 11-12 évesek, fiúk: 2. Baracsi Zalán (Kohai Shotokan KE).