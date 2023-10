Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja elmondta, ezelőtt néhány évvel ezelőtt a kormányhivatalban három fő célt tűztek ki maguk elé, amelyeket sikerült is megvalósítaniuk.

– A három területet az egységes jogalkalmazás megteremtése, a reagálóképesség növelése és a nyitott hatóság megvalósítása jelentette – emelte ki a főispán. A nyitott hatóság négy alappillérét a jól képzett, nyelveket beszélő kormánytisztviselői kar, az önkormányzatokkal való partnerség, az együttműködési megállapodásokon nyugvó társadalomszervező funkció és a felsőoktatási intézményekkel való együttműködés biztosítja.

– A BSRE-vel hasonlóak a céljaink a társadalomszervezés terén, mégpedig, hogy Békés vármegyében élhető jövőt biztosítsunk a fiataloknak – fogalmazott. – A nemzet alapértékét képező sport számunkra is nagyon fontos kérdés. Legfőbb elképzelésünk, hogy a fiatalok itt maradjanak, itt válasszanak a továbbtanulásukhoz felsőfokú intézményt, itt sportoljanak, majd itt dolgozzanak. Mint mondta, az együttműködés műhelymunkát, tudományos kutatásokat is feltételez, és a Békés Vármegyei Kormányhivatal Tudományos Tanácsán belül létre fogják hozni a sporttudományos szekciót is. Hangsúlyozta, a sportegyesülettel hasonlóak az alapértékeik, akarják a sikert, szembemennek azzal a közhangulattal, hogy innen el kell menni, hiszen úgy vélik, Békés vármegyében is írják a jövőben Magyarország történetét.

Baran Ádám, a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület elnöke klubjuk mérföldköveit ismertette. Kiemelte a békéscsabai röplabdázás, utánpótlás értékeit megtartó, 2000-ben történt újjászervezését, az új irányt mutató, a csapatot jelentős sikerekre vezető, az utánpótlást is fejlesztő menedzsment 2010-es munkába állását, a nemzetközi kupaporondon elért bravúros eredményeket és a kormányzati támogatással megvalósult Békéscsabai Röplabda Akadémiát.

– A szerdai együttműködési megállapodások aláírásával pedig fontos lépést tettünk egy újabb mérföldkő eléréséhez – hangsúlyozta. – Az újabb mérföldkő pedig nem más, minthogy módszertani központ és államilag akkreditált akadémia nyissa meg kapuit Békéscsabán. Kifejtette, a sport stratégai ágazat, aminek gazdasági és demográfiai hatásai is vannak. A BRSE-nek köszönhetően is számos fiatal szakember érkezett, illetve telepedett vissza Békéscsabára.

– A BRSE példája hitet adhat, hogy itt is lehet boldogulni és sikereket elérni – emelte ki. – Fiatal tehetségeinknek életpálya-modellt szeretnék mutatni, ezért kiemelten fontosak a felsőoktatási intézményekkel aláírt megállapodások.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere Baran Ádámhoz hasonlóan egyedülállónak nevezte a megállapodást. Felelevenítette, a kezdeményezés, hogy a női röplabdázás Békéscsabán még nagyobb erőre kapjon, 2016-ban indult el, amikor Orbán Viktor miniszterelnökkel aláírták a Modern Városok Program azon fejezetét, hogy röplabda-akadémia épüljön Békéscsabán.

– Ezt a tettek, a megvalósítás követte – tette hozzá. Szarvas Péter kitért arra, hogy az elmúlt években jó néhány felnőtt- és utánpótláskorú sportoló hagyta el Békéscsabát, illetve nevelő klubját azért, mert másutt talált felsőfokú továbbtanulási lehetőséget.

– A BRSE három egyetemmel aláírt megállapodása erősíteni fogja az egyesületet, egész Békéscsabát, és a térség megtartó erejére is kedvező hatással lesz – fogalmazott a szerdai esemény jelentőségéről.

Inspiráló lehet a megállapodás Dr. Bögöly Gyula, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke elmondta, bízik benne, hogy az együttműködési megállapodás inspirálóan szolgál szövetségük valamennyi tagszervezete részére is. – Az elmúlt évtized kormányzati intézkedéseinek köszönhetően a magyar sportinfrastruktúra hihetetlen fejlődésen ment keresztül, mára a feladat, hogy a tereket megtöltsük – folytatta a gondolatot. – Ehhez szükség van olyan értékteremtő munkára, mint ami Békéscsabán folyik. Az együttműködésnek köszönhetően is pedig megtalálhatják a jövő példaképeit és tehetségeit. Szólt a mindennapi kutatási eredmények edzésmunkába való beépítésének jelentőségéről. Az eseményen megosztotta gondolatait a megállapodások jelentőségével kapcsolatban prof. dr. Dux László a Gál Ferenc Egyetem rektora, dr. Vizi László Tamás, a Kodolányi János Egyetem megbízott rektora, dr. Sipos Virág Katalin, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campusának főigazgató-helyettese és Borbola Isván, a BRSE operatív igazgatója.