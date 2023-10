A tavalyi bajnoki ezüstérmes nem kezdte jól a szezont, hiszen az első tétmérkőzésén a Fatum-Nyíregyháza megtréfálta Molcsányi Ritáékat. A kellemetlen vereséget azóta a TFSE elleni Magyar Kupa és a kaposvári bajnoki győzelemmel igyekezett feledtetni az Extraligában két forduló után 3 ponttal jelenleg 5. helyen álló viharsarki együttes.

A 40. születésnapját kedden ünneplő Tóth Gábor a kaposvári mérkőzés után dicsérte tanítványait, kiemelve a feljavuló nyitás fogadást, ami alapvetően meghatározta a támadásokat, a védekezést pedig a nyitások, melyekben szintén jobban teljesítettek a lányok.

Ha tartja ezt a szintet a Békéscsaba, akkor minden esélye megvan arra, hogy az UTE ellen is bezsebelje a pontokat. Persze senkit ne tévesszen meg az, hogy a lila-fehérek mindkét eddigi Extraliga-mérkőzésüket elbukták. Az erre az évre jelentősen megerősített csapat a MÁV Előre Foxconn ellen is szoros meccset vívott, legutóbb, a bajnok Vasas Óbudát pedig az első két szettben nagy harcra késztette, a harmadik felvonást meg is nyerte.

A fővárosiaknál két játékos a csabai szurkolóknak is ismerős lehet. Az egy év kihagyás után a röplabdát Újpesten újrakezdő Zólyomi Rebeka két szezont húzott le Békéscsabán. A 21 éves, májusban a magyar felnőtt válogatottban debütáló újpesti csapatkapitány, Boskó Ágnes pedig békéscsabai nevelésű.

A szerződésüket meghosszabbító kubai fiatalok, de jelenleg tartósan sérült Claudia Tarin és a Vasas ellen a 17 pontjával legeredményesebb 19 éves Yensei Kindelan mellett csütörtökön a mindössze 18 éves szélső ütő, a korosztályos válogatott Whitney James személyében egy újabb karibi játékossal bővült az UTE játékoskerete. Kubai a négy év után visszatérő 29 éves feladó átló, Dayami Sanchez, valamint a 25 esztendős feladó Brnóból érkező Moreno Borrero Gretell Elena. A nyáron igazolt Újpestre a 23 éves brazil szélső ütő Saldanha do Amaral Ellen Grazielle.

Egyszóval rutinos és fiatal játékosok ötvözete alkotja az UTE gárdáját, amely nem fogja könnyen megadni magát.

A pénteken 18 órakor kezdődő mérkőzés – melyet Jámbor Tamás és Bátkai-Katona Ágnes vezet – élőben követhető a Hunvolley TV-n.