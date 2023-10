Tóth Gábor együttese ugyanis kedden 20 órai kezdettel a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében az NB I.-es bajnokság tavalyi ezüstérmese, a TFSE otthonában lép pályára.

A fővárosiak pénteken a sikerrel (3:0) vették az NB II.-es Közgáz SC elleni selejtezőt, s így várhatják a Magyar Kupa korábbi kétszeres győztesét, tavalyi ezüstérmesét, a Békéscsabát.

Az egyetemistákat fiatal játékosok alkotják, még az egyik legrutinosabb játékosuk, a korábban a Gödöllőt, a Vasas és az MTK-t is megjárt Tettamanti Virág is csupán 22 esztendős. Két egykor Békéscsabán nevelkedő korosztályos válogatott játékos Tatár Gréta és a TFSE-hez nyáron igazoló 19 éves Kucsera Jázmin is sorait erősíti.

A lelkesedés bizonyára meglesz a TFSE részéről, de a találkozó esélyese az erősebb játékerőt képviselő Békéscsaba, amely győzelme esetén novemberben várhatóan az extraligás székesfehérvári MÁV Előre Foxconn csapatával játszik majd.

A találkozót Mezőffy Zsolt Tibor és Takács Ádám vezeti.