Békésből szinte minden egyesület állított ki versenyzőt, szűkebb régiónkat 51 úszó képviselte, nem is eredménytelenül. A pontversenyben a HÓD Úszó Sportegyesület (247 pont) mögött a 25 úszót kiállító Békéscsabai Előre Úszó Klub végzett (172), megelőzve a helyiek másik klubját, a NICS-Hódmezővásárhelyi SÚVC csapatát (88). A 4. helyen a 7 versenyzővel kiálló Gyulai Várfürdő végzett (76), 18. a 4 úszót nevező Tótkomlósi Úszó Egyesület (23), 20. az ugyancsak négy fiatalt indító Békési Úszó Klub Egyesület (12). A Triton SE Gyula (1 induló), a Gyomaendrődi Körös Úszó Egyesület (1 induló) és az Orosházi Úszó Egyesület (9 induló) versenyzői nem értek el pontszerző helyezést.

Kissé rendhagyó verseny volt a hódmezővásárhelyi, legalábbis a szokásostól jócskán eltérő. Erről id. Petróczki Zsombor, a békéscsabaiak egyik edzője így értékelt: – Munkából utaztunk a viadalra. Egyesek számára téttel bírt az esemény, hiszen szinteket úszhattak a közelgő országos bajnokságokra. A többségnél azonban nem a kimagasló teljesítmény volt a cél, inkább a sorozatterhelésen volt a hangsúly. Egy kicsit edzésnek is tekinthettük a hódmezővásárhelyi versenyre, a fiataljaink teljesítményével összességében elégedett voltam.

Szarvas János, a békéscsabai klub vezetőedzője – aki most a legfiatalabbakkal állt ki a viadalra – hasonlóan elégedett volt a nap végén: – Örömmel láttam, hogy mindenki szinte tökéletesen versenyzett és koncentrált minden számban. Az időeredmények természetesen inkább tájékoztató jellegűek, de egy kis visszajelzést adtak arról, hogy hol is tartunk. Az összképet tekintve azt mondhatom, jól haladunk, és csak dicsérni tudok mindenkit, aki vállalta az indulást: Horváth Hanna, Szőke Emma, Potocska Dorka, Horváth Lili, Baráth Martina, Nagy Bence és Kiss Gergő délelőtt érmesen fejezte be a versenyt.

A nap estéjén, a döntők után és alapján kihirdették a legeredményesebb úszók sorrendjét is, a 2009–12-ben születettek között a békéscsabai Nagy-Benedek Izabell lett az első, a 2013-ban születetteknél az ugyancsak békéscsabai Gyuricza Kira a harmadik helyezést érte el. A fiúk 2012-es mezőnyében a tótkomlósi Varga Attila lett a legjobb.

A Békés vármegyei dobogósok a döntőkben

Fiúk. 50 m gyors, 2012-ben születtek és fiatalabbak: 2. Varga Attila (Tótkomlós) 30,82. 50 m pillangó, 2012-ben születtek és fiatalabbak: 1. Varga Attila) 33,45. 2008–11-ben születettek: 3. Petróczki Zsombor (Békéscsaba) 27,04. 50 m hát, 2012-ben születtek és fiatalabbak: 3. Ádász Nándor (Békéscsaba) 40,23. 2008–11-ben születettek: 2. Takács Botond (Békéscsaba) 28,63. 50 m mell, 2012-ben születtek és fiatalabbak: 2. Keresztúri Zsombor (Békéscsaba) 45,06, 3. Hajdu Máté (Tótkomlós) 45,11.

Lányok. 50 m gyors, 2013-ban születtek és fiatalabbak: 2. Gyuricza Kira (Békéscsaba) 34,39. 2009–12-ben születettek: 2. Nagy-Benedek Izabell (Békéscsaba) 28,32. 50 m pillangó, 2013-ban születtek és fiatalabbak: 2. Gyuricza Kira 39,39. 2009–12-ben születettek: 1. Nagy-Benedek Izabell 30,29, 3. Perza Berta (Békéscsaba) 31,20. 50 m hát, 2013 és fiatalabbak: 3. Koncz Fanni (Békéscsaba) 39,39. 2009–12-ben születettek: 3. Perza Berta 31,79. 2008 és idősebbek: 1. Cseresznyés Petra (Gyulai Várfürdő) 29,70, 3. Tóth Bernadett Éva (Gyulai Várfürdő) 33,48. 100 m hát: 1. Cseresznyés Petra 1:03,47. 50 m mell, 2013 és fiatalabbak: 1. Gyuricza Kira 42,74. 2009–12-ben születettek: 1. Nagy-Benedek Izabell 34,22, 2. Kállai Hanna (Gyulai Várfürdő) 36,45. 2008 és idősebbek: 2. Rozek Petra (Békéscsaba) 34,84. 100 m mell: 1. Nagy-Benedek Izabell 1:14,33, 3. Rozek Petra 1:15,56. BMH