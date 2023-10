Az eddigi hét tétmérkőzésen mindössze kétszer győzött a NEKA ellen a Békéscsabai Előre NKSE, és ezen a nem túl kedvező mérlegen szeretett volna javítani a szombati balatonboglári bajnokin.

Pásztor Bettina védésével kezdődött a mérkőzés, aki a 6. percig még további három bravúrt mutatott be, miközben a csabai társai négyszer is megzörgették Zaj Klára hálóját, négygólos előnyre szert téve. Rögtön időt is kért a korábban Békéscsabán is edzősködő NEKA-edző, Bakó Botond. Ezután megszülettek az első akadémista-gólok, de a félidő feléhez közeledve is három góllal vezetett az ENKSE. Aztán Bencsik Bojána kiállítása után a 16. percben elfogyott az előny, sőt, Wald Kíra révén a vezetést is átvette a Balaton-parti fiatal alakulat, ekkor már Rác Sándor intézett néhány szót a tanítványaihoz. Amikor a csabaiak fő gólfelelőse, Marija Lanistanin újra elkapta a fonalat, már újra a lilák kezébe került az irányítás és az előny is, amit ha nehezen is, de megpróbáltak tartani. A csabaiak szerb átlövője a folytatásban is jól érezte a kaput és a 4., illetve 5. találata után együttesének sikerült két góllal ellépni, maradt is ez a differencia az első félidő végéig.