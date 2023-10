– Guggolásban 147,5 kg-ot teljesített, ami új ifjúsági, junior és felnőtt országos csúcs, de a 97,5 kg-os fekvenyomása is új egyéni rekord – számolt be a tanítványa versenyéről Szabó Ágnes edző. – A felhúzás fogásnemben a 180 kg-os érvényes gyakorlata új ifjúsági, junior és felnőtt országos csúcs a klasszikus raw és a tartóruhás EQ kategóriában, továbbá mindhárom korosztályban a csak felhúzás rekordot is megdöntötte. Az összetett eredménye így 425 kg, amivel a hatodik helyet érte el és megjavította az ifjúsági, junior és felnőtt országos csúcsot. Összesen tizenöt országos csúcsjavítása volt az ifjú sportolónak – mondta érthető büszkeséggel Szabó Ágnes.