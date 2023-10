Optimum Solar-Békési FKC–BFKA-Veszprém U21 24–23 (12–12)

NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 200 néző. Vezette: Csányi Tibor, Tóth Dávid.

Békés: Takács – KEPESS 7, Horváth L. 6, Haszilló, Dávid 3, Varsandán 3, Fedor 1. Csere: Kiss O. (kapus), Laufer 1, Árpási, Mezei 3 (2), Kovács Sz., Sütő, Novák Zs. Edző: Padla József. A Veszprém legjobb góldobói: Barna 7 (1), Hoffmann 3.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1.

A vendégek három góllal kivívták maguknak a tiszteletet, ám azután játékba lendültek a házigazdák is és Varsandán, valamint Kepess találataival 5–5-nél utolérték őket. A félidő derekán a fordítás is összejött, innen pedig egymás sarkában volt a két csapat. A veszprémi fiatalok a játékérész hajrájában léptek el kettővel (9–11), de ezt a szünetig ledolgozta Padla József alakulata.

Szünet után sem lazítottak a csapatok. A békésiek fokozták a védekezésük intenzitását, ennek hatására a félidő közepére 20–16-nál eldőlni látszott a találkozó. A látogatók azonban szemvillanás alatt visszazárkóztak egy találatra. Aztán megint a békésiek pillanatai következtek (23–20), ám az 50. perctől képtelenek voltak kapuba találni egészen az utolsó másodpercig. Az a találat viszont két pontot ért, ám ehhez kellett előtt egy Takács bravúr is.

Padla József: – Végig kiegyenlített mérkőzés volt, ebből kifolyólag több pontatlanság is becsúszott a játékunkba. A végén két bravúros megoldásnak is köszönhetően szereztük a győzelmet. Amit egy hete Győrben elvett a sors tőlünk, azt most visszaadta.