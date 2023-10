Csanádapácai EFC–Csorvási SK 1–0 (0–0)

Csanádapáca, 40 néző. Vezette: Nagy Gábor.

Csanádapáca: Pós – Kabódi, Haba, Juhász, Göcző, Bozsó M., Dajka (Drozdik), Rakonczai, Gyallai, Kis Á. (Balassa), Kasza. Edző: Szikora Pál.

Csorvás: Német H. – Lengyel (Szatmári), Popovics, Simon N. (Salka), Varga A. (Fabulya), Varga G., Zsiga, Máriás, Andrékó, Barkász, Csábi. Játékos-edző: Csábi Mihály.

Gólszerző: Bozsó M. (52.).

Az első félidő kiegyenlített játéka után szerzett vezetést a hazai együttes. Ezt követően a csorvásiak följebb tolták a védekezésüket, ezáltal sok lehetőség adódott az apácaiak előtt, így akár hamarabb is lezárhatták volna a meccset.

Szikora Pál: – Két jól megszervezett csapat játékában csak akkor tudtunk a Csorvás fölé nőni, akkor Csábi egy sorral feljebb lépett.

Tárnyik Tibor, technikai vezető: – Tovább tart az „apácai-átok”… Bár vereséget nem érdemeltünk, gólt holnap estig sem lőttünk volna, így nem maradt más hátra, mint gratulálni a hazai csapatnak.

Deák János

Battonyai TK–Kaszaper FC 4–5 (2–2)

Battonya, 100 néző. Vezette: Telek András.

Battonya: Erdélyi – Varga K., Káló, Liszkai P., Nagy Gy., Habalik, Simon P. (Ármán), Pajkó (Mákos), Lenti, Kiss Z., Molnár R. Edző: Lukács István.

Kaszaper: Magony – Hatfaludy, Garamvölgyi (Kéri), Vincze, Szivák (Péli), Harmati (Kasza), Mátó (Bordás M.), Kis Á., Simon B., Bódi, Tóbiás (Szemenyei). Edző: Kormányos Antal.

Gólszerző: Kiss Z. (10.), Habalik (43., 52.), Molnár R. (67.), ill. Mátó (30.), Vincze (37.), Szivák (48., 72., 82.).

Közönségbarát, fordulatokban gazdag mérkőzést játszott a két csapat, ennek megfelelően az utolsó pillanatokig nyílt csata folyt. A döntetlen talán jobban megfelelt volna a játék képének.

Lukács István: – Nagyon jó meccset játszottunk ma, végre bátran, lelkesen futballoztunk és egyáltalán nem érdemeltünk vereséget. Gratulálunk minden játékosunknak!

Kormányos Antal: – A mai mérkőzésen támadásban sok szép dolgot mutattunk be, de védekezésben megengedhetetlen hibákat vétettünk, amin sürgősen javítanunk kell. Remek talajon, egy harcos ellenfelet győztünk le, a játék összképe alapján megérdemelten.

L. I.

Magyarbánhegyesi FC–Lőkösháza KSK 2–3 (1–3)

Magyarbánhegyes, 70 néző. Vezette: Hajdú Dávid.

Magyarbánhegyes: Nagy T. – Varga P., Holecz, Kormányos, Simondán (Fülöp), Fodor P. (Tóth Levente), ifj. Kintner, Rozsi, Szőke, Fodor R., Matuz P. Edző: Kintner János.

Lőkösháza: Horváth S. – Balázs M. (Pusztai), Czernó, Susánszki, Szincsák, Komlósi (Orosz), Barna (Novák), Boros, Kollát (Kolozsi), Lakatos, Barthalos. Edző: Botás Attila.

Gólszerző: Simondán (18.), Fülöp B. (87.), ill. Komlósi (9.), Barthalos (27.), Fodor R. (43. – öngól).

Eltérő félidőket hozott a találkozó, a lőkösiek a jobb helyzet-kihasználásukkal tudtak szert tenni a három pontra.

Kintner János: – Valamiért a meccsek elején hetek óta dekoncentráltak vagyunk, ami jelentős hátrányhoz vezetett. A második félidő rendre a miénk, de ez most késő volt. Dolgozunk a probléma megoldásán.

Botás Attila: – Egy jó első félidő után a másodikban le kellett volna zárnunk a mérkőzést, de a lelkes hazaiak hősiesen küzdöttek. Jó játékvezetés.

K. J.

Köröstarcsai KSK–Kétegyházi SE 6–1 (4–0)

Köröstarcsa, 80 néző. Vezette: Bakos József.

Köröstarcsa: Tóth G. – Puskás, Kántor M., Hajdú, Egri (Schmél Z.), Kata (Farkas Gy.), Kozák, Szentpéteri, Mészáros S., Vincze Gy., Keresztesi. Edző: Kocsis Zsolt.

Kétegyháza: Rostás – Veder (Bozsó), Puporka R., Fettik, Puporka E., Máté (Jova), Simonka (Varga N.), Hotea, Patkás (Zsilák), Gyulai, Gulyás (Sós). Edző: Kiss Tibor.

Gólszerző: Hajdú (22., 36., 64.), Kata (28., 39.), Schmél Z. (80.), ill. Puporka R. (68. – 11-esből).

A hazai együttes a széleken ügyesen bontotta meg a vendégeket és már az első félidőben behozhatatlan előnyre tett szert.

Kocsis Zsolt: – Jó felfogásban játszottunk és szép akciókból szereztük a góljainkat, így a sikerünk megkérdőjelezhetetlen volt. Jó játékvezetés jellemezte a találkozót.

Kiss Tibor: – Súlyos egyéni hibákkal kezdtük a mérkőzést, amit az ellenfelünk rendre ki is használt. Az első félidő végén több helyzetünk volt, a hazaiakkal ellentéteben ezek nekünk kifelé pattantak. Elemezzük a hibákat és dolgozunk tovább, azért egy-két észrevétellel fogok élni a szövetség felé.

Bokorné Kerekes Zsuzsanna

Újkígyós FC–Kunágotai TE 0–2 (0–0)

Újkígyós, 40 néző. Vezette: Pusztai Zoltán.

Újkígyós: Borbély – Tóth P. (Burkus), Dohányos, Sas, Farkas F., Horváth R. (Karácsonyi), Gazsó, Werner, Csiernyik M., Benyó, Varga P. (Oláh T.). Játékos-edző: Farkas Ferenc.

Kunágota: Szokircsák – Kiss Cs., Sóstai, Csomós, Megyeri (Farkas M.), Farkas F. (Lólé K.), Fodor, Kovács A., Sárvári M., Sirkó (Nagy P.), Mikoly (Mészár). Játékos-edző: Korpa János.

Gólszerző: Kovács A. (76., 82.). Kiállítva: Gazsó (90. – második sárga lap).

Az első félidő a vendégeké volt, akik minden tekintetben a kígyósiak fölé nőttek. A szünet megváltoztatta a mérkőzés menetét, a házigazdák el is dönthették volna, ha nem véd jól a kunágotai hálóőr. A helyzetek azonban kimaradtak, a másik oldalon viszont az utolsó negyedórában két villán döntött.

Tóth Pál: – Ellentétes félidők után a végén két pontrúgás döntött a vendégek javára. A második félidőben voltak olyan momentumok, melyekből lehet építkezni a jövőben, feltételezve azt, hogy lesz kivel.

Korpa János: – Nehéz volt megtörni a hazai védelmet, de a végére csak összejött. A második félidő elején kapusunk bravúrjaira volt szükség, de a lényeg, hogy haladunk a kitűzött cél felé. Gratulálok a srácoknak!

T. P.

Kevermes SE–Tótkomlósi TC 2–1 (1–1)

Kevermes, 150 néző. Vezette: Hajdú Dávid.

Kevermes: Bauer O. – Kukla L. (Boda), Szabó T. (Túró), Horváth N., Kócs, ifj. Bauer, Rung, Pain, Egeresi, Kukla D., Mag Á. (Kovács J.). Edző: Id. Bauer Károly.

Tótkomlós: Fejes – Poljak D., Kocsis, Jámbor (Baliga D.), Isztin, Fazekas (László), Abonyi (Borbás), Ondrejó, Balogh T., Koleszár, Varga G. Edző: Horváth Henrik.

Gólszerző: Kócs (8.), Kukla D. (90.), ill. Varga G. (36.).

A gyors gól fokozta a hazaiak harcikedvét, lelkes játékkal ellensúlyozták, a komlósiak mezőnyfölényét. A második félidőben a vendégek voltak veszélyesebbek, egy jól eltalált lövés a végén mégis meghozta a kevermesiek első őszi sikerét.

Bauer Károly: – Küzdelmes mérkőzésen, a töretlen küzdőszellemünknek köszönhetően sikerült megszereznünk a három pontot. Gratulálok az egész csapatnak!

Horváth Henrik: – Két átlövésből kaptunk két gólt. Hátul stabilak voltunk, elöl viszont öt százszázalékos helyzet is kevés volt a pontszerzéshez, mert a támadóink nem koncentráltak a befejezéseknél.

B. K.



Következik

6. forduló. Október 7., szombat, 12.00: Kétegyházi SE–Battonyai TK, Kunágotai TE–Kevermes SE. 15.00: Köröstarcsai KSK–Csanádapácai EFC, Kaszaper FC–Újkígyós FC, Tótkomlósi TC–Magyarbánhegyesi FC. Október 8., vasárnap, 15.00: Lőkösháza KSK–Csorvási SK.

Mesterlövészek

12 gólos: Varga Gábor (Tótkomlós).

11 gólos: Komlósi Miklós (Lőkösháza),

9 gólos: Popovics Marcell (Csorvás).

4 gólos: Haba Gergő Dominik (Csanádapáca), Hajdú Bence (Köröstarcsa), Kovács Adrián (Kunágota), Matuz Patrik (Magyarbánhegyes), Puporka Elemér (Kétegyháza), Puporka Róbert Elemér (Kétegyháza).