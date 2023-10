– Az ember hozzászokott egy klub életéhez, a játékosok nyüzsgéséhez, a termek illatához, a labda pattogásához, és ezek bizony hiányoznak. Pláne, hogy tizennyolc éves koromtól kezdve a klubröplabdás közegben nőttem fel. Hozzáteszem, Békéscsabán is dolgoztam szakmai vezetőként, de a Szent Benedek Röplabda Akadémiánál is fel kellett építeni valamit, szóval ebből a szempontból viszont egyáltalán nem idegen számomra ez a jellegű feladat – mondta Kormos Mihály a Magyar Röplabda Szövetség hivatalos honlapjának nyilatkozva. – Nehéz volt a döntést meghozni, mert voltak neves klubok, amelyek szerződést ajánlottak, ugyanakkor szeretnék tenni a magyar röplabdázásért, s most adott a lehetőség, hogy az MRSZ szakmai vezetőjeként – a csapatommal közösen – valami újat és jót alkossunk, s változtassunk dolgokon.

Kormos Mihály elmondta, hogy az MRSZ-en belül elkezdett kialakulni egy olyan stáb, amellyel hatékonyan dolgozhat. Szeretnének minőséget adni az edzőknek képzésben és a szakanyagok területén is.

– Fontosnak tartjuk az egységesítést, tehát meg kell próbálni megszűrni, hogy mik azok az írott és videós anyagok, amiket érdemes használni. A cél, hogy építsük fel a képzési rendszerünket! Ehhez elengedhetetlen a magyar röplabdát ismerő, nemzetközi szinten is jegyzett szakemberek bevonása: például nagyon tudok örülni, amikor Hollósy László igent mond egy edzőtovábbképzésre, de említhetném Jan De Brandtot vagy Forman Józsefet.

Hozzátette, nagyon az alapokról kezdik az építkezést, de húztak egy vonalat és megpróbálják következetesen, becsületes munkával elérni, amit szeretnének. Az egész magyar röplabdázásnak előre kell lépni.

– Nézzük csak meg, hogy hol tart ma röplabda a világban, és mi hol vagyunk ehhez képest. Nem kérdés, hogy sebességet kell váltani a felzárkózáshoz – jelentette ki. A magyar röplabdás utánpótlásról megjegyezte, hogy nem került be az akadémiai rendszerbe a röplabda, s ezáltal nincs egységes struktúra. Amíg egy rendszer nem kezd felépülni és nem állnak be mögé az edzők, addig nehezebben jut el oda a tehetséges gyerek, ahová szeretnék vagy szerették volna, hogy eljusson.

– Tehetségeink vannak, de mindent meg kell tennünk, hogy ezek a játékosok a lehető legnagyobb mértékben fejlődjenek, s hogy ezeket a gyerekeket kiemeljük. Az előző éveket tekintve az mindenképp nagy eredmény, hogy az Extraligás csapatok indíthatnak NB I-es együttest is, így az élvonalra még nem teljesen érett, de ügyes fiatalok itt tovább pallérozódhatnak.