Körösladány MSK –Martfűi LSE 2–1 (0–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Körösladány, 350 néző. Vezette: Leél Őssy Ádám (Toplánszki Szabin, Csákó Patrik).

Körösladány: Kertész – Papp Zs., Raducu (Krajcsó (46.), Wéber, Bakk (Szabó L., 83.) – Ruzsa (Talpalló Á., 77.), Talpalló N. – Rajsli (Sztankó, 77.), Zelenyánszki, Malkócs – Farkas J. (Jánovszki, 68.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Martfű: Gerhát – Vadas (Izsold, 84.), Telinger, Kinyig M., Draskóczi – Mlinárcsik, Asztalos, Csúri (Ficsor, 84.) – Desnica (Kasik, 69.) Pintér V. (Polyák, 84.) – Szabó T. (Mousavi, 69.). Vezetőedző: Kinyig György.

Gólszerző: Rajsli (71.), Talpalló N. (73.), ill. Asztalos (87.).

A házigazdák mezőnyfölényben játszottak az első félidőben. A martfűiek tudatosan visszaálltak a térfelükre és szórványos kontraakciókkal próbálták riogatni Kertész kapuját. A ladányiak próbálták „feltörni a diót”, a legközelebb Ruzsa lövésénél jártak a gólhoz, amit Gerhát a léc alól tornázott ki.

A szünet után sokáig hasonló mederben folyt a mérkőzés. A 71. percben Jánovszki lépett ki egy védők mögé belőtt mélységi indítással, a kapus bravúrral hárította a ziccert, de a labda Rajsli elé került, aki nem hibázott. Hamarjában meg is duplázta előnyét a hazai gárda, amikor nagy tűzijáték végén Talpalló Norbert vette be a kaput. A Tisza-partiak taktikát váltottak, és minden mindegy alapon kitámadtak. Ennek a hozománya lett Asztalos szépítést jelentő fejese. Közben a ladányiak lezárhatták volna a dolgot a kinyíló védelem hiányosságát kihasználva, de a lehetőségei kimaradtak, mint ahogyan a vendégek pontot érő labdája is a végén.

Jó: Wéber, Ruzsa, Malkócs, ill. Asztalos, Gerhát, Mlinárcsik.

Ekker Attila: – Szervezett ellenféllel szemben a második félidő közepén nyújtottunk olyan játékot, amivel magunk javára tudtuk fordítani a mérkőzést.

További eredmények: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Bp. Honvéd II. 0–0, Erzsébeti SMTK–BKV Előre 3–0, Ceglédi VSE–Monori SE 0–4, Hódmezővásárhelyi FC–Kecskeméti TE II. 2–1, Szolnoki MÁV FC–Pénzügyőr SE 1–1.