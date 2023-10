Kötegyáni FC–Sarkadkeresztúri SE 1–12 (0–7)

Vármegyei III. osztályú mérkőzés. Kötegyán, zárt kapuk mögött. Vezette: Jastyúr András.

Kötegyán: Bozsányi D. – Oláh M., Csiki D., Coita, Bozsányi K., Bozsányi T. G., Csiki D., Oláh K. (Bozsányi Tamás), Rácz, Bozsányi I. Tibor, Farkas L. Játékos-edző: Iszáka István.

Sarkadkeresztúr: Hőgyes – Szalazsán A., Sáss, Molnár M., Széplaki (Zsoldos), Tóth I., Szalazsán R. (Kovács I.), Szabó Milán, Patkás D., Patkás S., Szabó II. Mózes (Szabó I. Mózes). Játékos-edző: Szabó I. Mózes.

Gólszerző: Csiki D. (70.), ill. Szabó Milán (4.), Patkás D. (6., 33., 76.), Sáss (9., 20., 46., 53., 60.), Patkás S. (14.), Szalazsán A. (44.), Zsoldos (66.). Kiállítva: Bozsányi K. (10.).

A korai kiállítás után egyirányú játék folyt, csak a vendégek győzelmének különbsége volt kérdéses.

Iszáka István: – Ezer sebből vérző csapatunktól sajnos csak ennyi tellett. Örülünk a szépítő gólnak, gratulálunk a Sarkadkeresztúrnak.

Szabó I. Mózes: – Megérdemelt, magabiztos sikert arattunk.

Csikiné Leel-Őssy Adrienn

Okány KSK–Zsadányi KSE 2–3 (1–2)

Okány, 200 néző. Vezette: Pálfi János.

Okány: Irázi – Kincses (Zsila), Bujdosó (Balogh L.), Veres (Kovács R.), Balogh R. (Ruszó), Szabó B., Nagy R., Huszár, Sánta, Varga L., Kovács P. Edző: Varju Richárd.

Zsadány: Csizmadia S. – Hegyesi (Bakó A.), Szilágyi Z., Györösi, Németh Á. (Csongrádi), Fürj (Szabó D.), Kóti, Baksai, Komódi (Tóth N.), Kiss B., Szilágyi E. (Csizmadia G.). Edző: Csizmadia Sándor.

Gólszerző: Szabó B. (11., 85.), ill. Baksai (21., 49.), Fürj (45.).

A hazaiak jobban álltak bele a meccsbe, de csak egyszer tudták kihasználni a szomszédok hibáit. Azután belerázódott a meccsbe a Zsadány és fordított, szünet után pedig megduplázta az előnyét. Most az okányiak szedték össze magukat és huszáros finist kivágva, akár pontot is menthettek volna.

Varju Richárd: – Az első negyedóra végére akár több góllal is vezethettünk volna, ehelyett ismét egy ajándék góllal hoztuk fel az ellenfelünket. A második félidőt álmosan kezdtük, amit ki is használt a Zsadány, de volt tartásunk és a végén majdnem az egyenlítés is összejött, ami talán reálisabb is lett volna.

Csizmadia Sándor: – Megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, bár a vége kicsit meleg volt, de nem feltétlenül a mi hibánk miatt. Sok sikert kívánunk a szebb napokat megélt okányi csapatnak.

Varju Rajmund

Csárdaszállási SZSK–Bucsa SE 0–2 (0–0)

Csárdaszállás, 40 néző. Vezette: Szabó Csaba Pál.

Csárdaszállás: Migale – Filippovits, Székely, Váradi Á., Ruszó (Burai), Váradi P. (Domokos), Neibort (Gonda), Onodi, Soczó, Dudás, Varga K. Játékos-edző: Székely Tamás.

Bucsa: Sántha – Tóth K., Hegyesi (Mészáros), Horváth, Jász (Mile), Fábián, Pap S., Kulik K., Hangyási (Molnár Zs.), Tasi T., Kiss G. Játékos-edző: Nagy Ferenc.

Gólszerző: Pap S. (75.), Kiss G. (87.).

A hazai együttes a találkozó jelentős részében felvette a „kesztyűt” a látogatókkal, akik csak a hajrában tudták maguk javára billentei a mérleg nyelvét.

Székely Tamás: – A csapatom fegyelmezetten tartotta magát, sajnos a szerencse nem állt mellettünk az első bekapott gólnál. Nem egyszerű egy ilyen csoportban pontot vagy pontokat szerezni, de most egyet mindenképpen megérdemeltünk volna.

Nagy Ferenc: – Az ellenfél mellett meg kellett küzdenünk a pályával, és magunkkal is, szerencsére volt türelmünk kivárni, amíg végre a jó irányba pattant a labda.

Gonda Kristóf

Sarkadi KLE–Vésztői TK 6–4 (3–4)

Sarkad, 90 néző. Vezette: Dohar László.

Sarkad: Gyebnár – Papp B. (Bódi), Trippon, Mezei, Berke, Bozsányi K., Szűcs (Ungor), Onódi (Kónya), Szabó G., Erdei, Nagy B. (Spitzer). Edző: Balogh Csaba.

Vésztő: Csordás – Mohácsi (Szabó S.), Fehér, Fazekas J., Fazekas R., Szőke (Krajcsó), Szabó Sz. (Tukacs), Varga S., Bradák (Juhász), Gurmai, Nikula. Edző: Kuti István.

Gólszerző: Mezei (11., 28.), Szűcs (36., 60., 66.), Onódi (47.), ill. Fazekas R. (6.), Bradák (15., 19.), Szőke (21.).

Két ellentétes félidőt produkált a két csapat. Első félidő feléig a vendégcsapat dominált, aztán viszont a házigazdák felébredtek Csipkerózsika-álmukból, ennek köszönhetően gólokban gazdag mérkőzés alakult ki.

Balogh Csaba: – Az első félidőben szívinfarktus kerülgetett, de a szünetben megértették a srácok, hogy ezt a meccset meg tudjuk nyerni, és egy nagyon jó második félidő jó egyéni teljesítményekkel

Kuti István: – Remekül kezdtünk, de saját magunk dolgát kezdtük nehézzé tenni. A második félidőben teljesen hiányzott a koncentráltságunk, az egyre lelkesebb hazaiaknak pedig sikerült fordítaniuk.

Kiss Zsolt

Következik

Északi csoport, 6. forduló. Október 7., szombat, 15.00: Csárdaszállási SZSK–Sarkadi KLE, Bucsa SE–Okány KSK, Zsadányi KSE–Kötegyáni FC, Sarkadkeresztúri SE–Vésztői TK.

Mesterlövészek

9 gólos: Patkás Dániel (Sarkadkeresztúr).

8 gólos: Bradák László (Vésztő), Szűcs Gyula (Sarkad).

6 gólos: Mezei Jenő (Sarkad), Szabó Barnabás (Okány), Szabó Zsolt (Sarkadkeresztúr), Szőke Imre (Vésztő).

4 gólos: Baksai Zsolt (Zsadány).

3 gólos: Fazekas József Richárd (Sarkad), Tasi Tibor (Bucsa).